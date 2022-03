Nimm Du ihn, ich hab‘ ihn sicher

Christoph Kramer (r.) gelang gegen seinen Gladbacher Torwart Yann Sommer mit einer Rückgabe aus 45 Metern ein Eigentor, das in der Kreisliga eher weniger vorkommt. Meist, so wie bei Nico Matic (kl. Bild), sind dies Treffer, bei denen der Unglücksrabe angeschossen wird.

Vor zwei Wochen war der Name einer neuseeländischen Fußball-Nationalspielerin in aller Munde. Meikayla Moore vom FC Liverpool schaffte es sogar bis in die Sportschau, allerdings mit einem eher traurigen Rekord. Sie vollbrachte das Kunststück, in einer Halbzeit drei Eigentore zu erzielen, ehe ihr Trainer Matt Beard sie erlöste und vom Platz nahm. Gleichwohl ein Hattrick, denn ihre Treffer in der fünften, sechsten und 36. Minute wurden nicht von einem Tor des Gegners unterbrochen.