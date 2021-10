Rodines Elf klettert nach Sieg auf den zehnten Platz

Es wird allmählich was: Mit dem dritten Sieg in Folge, diesmal bei Ligaschlusslicht TuS Wiescherhöfen, kletterte der TuS Altenberge in der Landesliga auf Rang zehn.

Wie bereits vom Trainer angekündigt, hat der TuS Altenberge sein Auswärtsspiel beim TuS Wiescherhöfen mit dem dritten Sieg in Folge positiv abgeschlossen. Greshake, Jungfermann, Hagedorn und Kemper erzielten vier Tore im ersten Durchgang, die letztlich zum klaren 4:0 (4:0)-Erfolg reichen sollten.

„Es wäre kein Problem gewesen, noch mehr Tore zu schießen. Wir standen defensiv gut und haben keine Torchance des Gegners zugelassen. Aber vorne waren wir ein wenig fahrlässig“, erklärte Trainer André Rodine nach der Begegnung.

Malte Greshake erzielte in der sechsten Minute nach einem Pass von Luca Jungfermann auf den zweiten Pfosten die Führung. Doch Jungferman selbst und auch Jannik Hagedorn, der in letzter Sekunde noch geblockt wurde, hatten ebenfalls gute Möglichkeiten, Jungfermann sogar schon in der dritten Minute. Die Partie verlief meist einseitig in eine Richtung, die der TuS bestimmte und in der 18. Minute auch ein zweites Mal zuschlug. Hagedorn spielte, von rechts kommend, einen Rückpass in die Mitte auf Jungfermann, der aus elf Metern entgegen der Laufrichtung des Torwarts abschloss.

Nach einer halben Stunde erhöhte Hagedorn auf 3:0, als er mit derselben Kombination ein Zuspiel von Jungfermann annahm und sicher einschob (34.). Damit nicht genug setzte Felix Kemper in der 40. Minute noch einen drauf, natürlich mit dem Kopf nach einer Ecke. Im zweiten Versuch spielte Chris Hölker die Kugel auf den zweiten Pfosten, wo Kemper stand und traf.

Über die Leistung in der zweiten Halbzeit konnte Rodine nur sagen, dass sein Team im Gefühl des sicheren Sieges nicht mehr tat als nötig und Wiescherhöfen wohl nicht mehr konnte.

TuS Altenberge: Winter – Wilpsbäumer, Kemper, Wiechert, Gausling – Gerstung (82. da Costa), Exner (63. Haliti) – Greshake (69. Martin), Hagedorn, Hölker (84. Halouan)– Jungfermann.

Tore: 0:1 Greshake (6), 0:2 Jungfermann (18.), 0:3 Hagedorn (34.), 0:4 Kemper (40.).