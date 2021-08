Rotthausen ein Punktbesser als Altenberge

Nach einem Jahr in der Tennis-Westfalenliga müssen die Damen 60 des TuS Altenberge wieder den Gang in die tiefere Spielklasse antreten.

Nun steht es fest: Die Tennisdamen 60 des TuS Altenberge müssen die Westfalenliga wieder verlassen. Das ist nach den Begegnungen des letzten Wochenendes sicher. Schon vor zwei Wochen hatten die Tennisdamen aus Altenberge ihr letztes Spiel gegen den Tabellenersten DJK Grün- Weiß Albersloh. In dieser Begegnung mussten sich die Altenberger Damen mit einem 1:5 geschlagen geben. Lediglich Karin Hammer, die in diesem Jahr eine hervorragende Saison gespielt hat, konnte sich in der dortigen Begegnung im Einzel im Match-Tiebreak durchsetzen.

Nach diesem letzten Spiel für Altenberge stand der TuS noch auf dem dritten Tabellenplatz. Mit Spannung wurde das vergangene Wochenende erwartet, da fraglich war, wie die anderen Punkte innerhalb der Fünfer-Gruppe verteilt werden.

Da der TC Rotthausen ein Unentschieden gegen Albersloh erzielte, fiel der TuS auf den vierten Tabellenplatz und damit auf einen Abstiegsplatz zurück. Zwar haben Altenberge und Rott­hausen die gleiche Punktzahl erreicht, Rotthausen lag jedoch nach den Begegnungen einen Punkt vor dem TuS.

Zumindest dieses Ergebnis zeigt, dass die Damen aus Altenberge in der Westfalenliga gut mithalten konnten. „Wir hatten eine schöne Saison mit spannenden Spielen und sind froh, dass wir nach der Pause im letzten Jahr aktiv wieder an der Meisterschaft teilnehmen konnten“, resümierte Mannschaftsführerin Martina Leusing.