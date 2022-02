Schafft der TuS die Revanche?

Steffen EXner (r.) kommt aus Horstmar und wird mit einem Wechsel zu seinem alten Verein in Verbindung gebracht.

Spiel eins der Rückrunde, Spiel eins ohne Abteilungsleiter Dietrich Schulze-Marmling und, bezogen auf den Ausgang der Partie, vielleicht auch der Gang in die Abstiegszone. Die IG Bönen-Fußball, der (bislang) unangefochtene Tabellenführer der Landesliga ist zu Gast beim TuS Altenberge. Mit 45 Punkten, einem Torverhältnis von 56:13 und einem 8:0-Sieg aus dem Hinspiel kommen die Bönener in den Sportpark.

„Die Nebengeräusche in Altenberge machen die Sache für uns natürlich nicht leichter. Wir haben unter der Woche beim Training Gespräche geführt. Es gibt viel Eigenmotivation in der Mannschaft wegen des schwachen Auftritts gegen Herbern. Wir werden versuchen, dieses Thema auszublenden und uns auf das Sportliche konzentrieren“, erklärt Trainer André Rodine. Bekanntlich und wie berichtet, verlässt der Coach den TuS, darüber hinaus auch eine Vielzahl an Spielern, sodass es fraglich ist, ob die Altenberger die Klasse werden halten können. Sogar ein freiwilliger rückzug ist im Gespräch.

Für Rodine – und wahrscheinlich auch für einige seiner Spieler – war das 0:8 gegen Bönen die „höchste Niederlage“ bis dato überhaupt in seiner Karriere. Daher dürfte es für Trainer und Mannschaft ein mehr als ernsthaftes Anliegen sein, diese Schlappe auszuwetzen. „Wir wollen versuchen, Bönen die Laune am Fußball zu nehmen und denen ordentlich auf die Nüsse gehen“, kündigt Rodine, der auf Wilpsbäumer und eventuell auf Greshake verzichten muss, eine engagierte Begegnung an.