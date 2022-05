Sharleen Lüttecke leitet die Altenberger Rettung ein

Der TuS Altenberge ist auch in der kommenden Saison in der Frauen-Bezirksliga vertreten. Dafür sorgte ein 3:0-Erfolg über den Tabellenzweiten Turo Darfeld. Dreifache Punktgewinn gab es auch für den FC Galaxy Steinfurt (2:1 in Saerbeck) und den FC Matellia Metelen (1:0 in Esch). Matellias Anne Langehanebergs Einzelaktion kurz vor dem Ende war entscheidend.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatten die Fußballerinnen die SpVgg Langenhorst/Welbergen in einem vorgezogenen Punktspiel gegen Teuto Riesenbeck die Meisterschaft in der Bezirksliga eingetütet. Am Sonntag hatte auch der TuS Altenberge allen Grund, die Sektflaschen aus der Kühlung zu holen: Mit einem 3:0-Heimsieg über Vizemeister Turo Darfeld räumte die Elf aus dem Hügeldorf alle Zweifel am Klassenerhalt aus.

TuS Altenberge – Turo Darfeld 3:0 (2:0)

Schon in der zweiten Minute sorgte Sharleen Lüttecke nach einer Freistoßflanke von Lara Kleimann für die Führung. „Das frühe 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt. Danach haben wir eine super erste Halbzeit abgeliefert“, schwärmte Trainer Jürgen Albrecht. Nach einer erfolgreichen Pressingaktion erhöhte Lüttecke mit ihrem zweiten Treffer auf 2:0 (24.). „Darfeld kam stark aus der Kabine, aber wir haben das gut wegverteidigt“, lobte der TuS-Trainer und nannte da in erster Linie Torfrau Lara Schwier. Als es drohte, dass der Druck zu groß werden würde, gelang der frisch eingewechselten Sophia Holst das 3:0 (61.). „Puh, wir haben die Saison mit einem blauen Auge beendet“, atmete Albrecht nach dem Schlusspfiff erleichtert auf.

Falke Saerbeck – Galaxy Steinfurt 1:2 (0:2)

Die „Galaktischen“ verabschieden sich erhobenen Hauptes aus der Bezirksliga. Zehn Punkte sammelte das Team aus den jüngsten vier Spielen, am Sonntag gab es ein 2:1 in Saerbeck. Louisa Börger (10.) und Pauline Lüttecke (20.) trafen für die Gäste. Ricarda Breiers Anschluss (57.) hatte keine gravierenden Auswirkungen mehr für den FCG, bei dem Torwarttrainer Bastian Breimhorst den verhinderten Hennes Jerzinowski vertrat.

SW Esch – Matellia Metelen 0:1 (0:0)

Anne Langehaneberg war fünf Minuten vor dem Abpfiff für die späte Entscheidung zuständig. Die Mittelfeldspielerin tanzte fünf Gegnerinnen aus und überwand Eschs starke Torhüterin Nicole Pezena. Bis zum erlösenden 1:0 fühlte sich Matellia-Coach Stefan Okon irgendwie an das Champions-League-Finale vom Vorabend zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid erinnert. „Wir machen da ein richtig starkes Spiel, das von außen super anzugucken war, aber ein Tor wollte uns einfach nicht gelingen. Und je länger so ein Match dauert, um so mehr befürchtest du als Trainer irgend so einen dummen Konter“, gab der Übungsleiter zur Protokoll. So weit kam es nicht, was an dem Durchsetzungsvermögen von Langehaneberg lag. Am kommenden Pfingstwochenende wird in der Frauen-Bezirksliga nicht gekickt, am darauffolgenden Sonntag endet für die Matellia die Saison mit einem Heimspiel gegen die SG Horstmar/Leer.