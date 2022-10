Spiel innerhalb zwei Minuten gedreht

In der zweiten Halbzeit zeigten die Altenbergerinnen ein komplett anderes Gesicht, als noch im ersten Durchgang. Vor allem zwischen Minute 51 und 53 drehten sie auf – auch dank zwei Jokerinnen.

Lena Füchter (r.) war in der 51. Minute für den wichtigen Ausgleichstreffer zuständig und läutete die Wende ein.

Wegen einer Hochzeit am Wochenende waren die Kickerinnen des TuS Altenberge bereits am Mittwochabend auf dem Feld. Trotz einer eher mageren ersten Hälfte und einem frühen Rückstand gelang es den Nullneunerinnen, die Partie zu drehen. So grüßen sie nach dem 2:1 (0:1) vorerst von der Tabellenspitze.

„In der ersten Halbzeit hatten wir Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen“, analysierte Chefcoach Hans Jerzinowski das Geschehen. „Da war Kinderhaus einfach stärker – sowohl spielerisch als auch kämpferisch.“ Bestes Beispiel dafür war der „Sonntagsschuss“ von Ann-Kathrin Becker zur 1:0-Führung der Gäste. Aus rund 22 Metern halbrechter Position landete die Kugel genau im langen Eck (9.). „Dadurch kamen sie noch ein bisschen besser ins Spiel“, so Jerzinwoski. „Kinderhaus war ganz klar die spielbestimmende Mannschaft im ersten Durchgang. Wir sind eigentlich nur hinterhergelaufen.“ Einen weiteren Gegentreffer konnten die Altenbergerinnen jedoch vermeiden, ehe es mit dem 0:1-Rückstand in die Pause ging.

Und dort fand der Trainer-Veteran anscheinend die richtigen Worte. „Ich habe gesagt, dass wir das Ganze hier nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen und wir was tun müssen“, gab Jerzinowski Einblicke in seine Halbzeitansprache.

Nur sechs Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff zappelte der Ball dann erstmals im Netz: Neuzugang Madeleine Schattauer setzte Lena Füchter in Szene. Und die ließ sich nicht zwei Mal bitten (51.). „Wir sind sehr froh, dass wir Madeleine jetzt in unseren Reihen haben. Sie ist eine große Verstärkung“, gab es Lob vom Übungsleiter.

Keine 120 Sekunden später drehte die eingewechselte Sharleen Lüttecke die Partie nach Vorlage von der ebenfalls eingewechselten Isabel Multhoff. „Danach haben wir endlich frei aufgespielt und nichts mehr anbrennen lassen“, so Jerzinwoski.