Steinfurter Mädchen gehen leer aus

Am Wochenende fanden in Beckum die Hallenwestfalenmeisterschaften der Mädchen-Kreisauswahlteams statt. Nach drei Jahren Pandemiepause war es für viele Spielerinnen der erste große Turnierauftritt in der Halle.

Der Samstag gehörte der U 13. Die Steinfurter Auswahl reiste ambitioniert an, konnte in den ersten beiden Spielen aber ihre Nervosität nicht in den Griff bekommen. Konnte sie im ersten Spiel gegen den Kreis Bochum noch ein 0:0 holen, blieb das Team im zweiten Spiel gegen den Kreis Detmold sieglos (0:1). Als dann der vermeintliche Turnierfavorit Kreis Paderborn in der dritten Partie antrat, konnte endlich eine gute Leistung abgerufen werden, und die Steinfurterinnen gewannen verdient mit 3:1. Im letzten Vorrundenmatch gegen den Kreis Lemgo folgte der zweite Sieg (2:0). Da bei diesem Turnier bei Punktgleichheit nicht das Torverhältnis zählte, sondern der direkte Vergleich, belegten die Steinfurterinnen am Ende der Vorrunde den undankbaren dritten Platz und verpassten damit das Viertelfinale.

Im abschließenden Platzierungsspiel gegen den Kreis Ahaus/Coesfeld/Recklinghausen gewannen die Steinfurterinnen verdient mit 1:0. Am Ende blieb die Enttäuschung, dass mehr drin gewesen wäre. Im Finale standen sich am Ende eines langen Turniertages der Kreis Münster und der Kreis Paderborn gegenüber. Münster gewann mit 1:0.

Am Sonntag kam auch die Steinfurter U 15 schwer in das Turnier. Die Nervosität und individuelle Fehler sorgten dafür, dass die Vorrunde punkt- und torlos abgeschlossen wurde. In der Platzierungsrunde fanden sich die Steinfurterinnen dann besser zurecht und gewannen gegen Bochum und Dortmund. So fuhren sie zumindest mit einem positiven Erlebnis nach Hause. Westfalenmeister wurde der Kreis Lemgo, der den Kreis Paderborn mit 1:0 besiegen konnte.

Zur U 13 der Trainer Judith Finke und Johannes Müller gehörten Marla Kötter (Borussia Emsdetten), Malin Schmidt (FSV Ochtrup), Katharina Lill (Borussia Emsdetten), Emma Möwes (Borussia Emsdetten), Cana Cayirli (FSV Ochtrup), Jana Meller (Borussia Emsdetten), Ida Rümker (SF Gellendorf), Judy Chehab (FSV Ochtrup) Melissa Correira Isci (SF Gellendorf), Emilia Holzheimer (SpVgg Langenhorst/Wellbergen).

Zur U 15 der Trainer Holger Sokol und Judith Finke gehörten Sarah Kopper (SpVgg Langenhorst/Wellbergen), Mareen Schöpping (FSV Ochtrup), Cilly Brömmelhaus (SG Steinfurt), Laura Tietmeyer (TUS Altenberge), Anika Wever (Borussia Emsdetten), Pia Pogorzelski ( Skiclub Rheine), Ida Münch (SC Altenrheine), Kira Trostheide (TUS Altenberge), Emily Banasiewicz (SV Burgsteinfurt) und Lia Puppe (SuS Neuenkirchen).