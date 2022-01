Trainer nicht unzufrieden

Fußball: Altenberge verliert in Neuenkirchen / Rote Karte für Wiechert

Steffen Exner (r.) erzielte den Altenberger Anschlusstreffer zum 1:3, Niklas Wiechert (l.) sah in der 78. Minute Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte.

„Es hört sich schlimmer an, als es tatsächlich war. Das Ergebnis ist vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen. Ich bin trotz des 1:4 nicht unzufrieden mit dem Spiel. Mich ärgert nur, dass wir Neuenkirchen die beiden ersten Tore selbst ausgelegt haben. „ Klare Worte von Altenberges Trainer André Rodine, der am Sonntag beim Westfalenligisten SuS Neuenkirchen mit 1:4 (0:2) verloren hatte.

„Es war ein intensives Spiel, in dem Neuenkirchen ohne echte Torchance zweimal trifft“, erklärte Rodine die Treffer von Julian Knocke (22.) und Malte Nieweler (27.), die nach einem misslungenen Dribbling am eigenen Strafraum und nach einem Missverständnis zwischen Felix Kemper und Torwart Valentin Schulz gefallen waren.

Direkt nach dem Pausentee markierte Nieweler per Abstauber das 3:0, als Torwart Till Scheipers den Ball nach einem Schuss nur noch in die Mitte abklatschen konnte. „Da haben gleich mehrere Leute direkt nach dem Anpfiff gepennt“, war Rodine mit dem Abwehrverhalten seiner Mannschaft nach diesem Angriff über die rechte Seite überhaupt nicht einverstanden.

Steffen Exner gestaltete das Ergebnis in der 50. Minute nach einer Ecke von Luca Jungfermann ein wenig erträglicher, als er aus 13 Metern zum 1:3 traf. Aber Nieweler stellte den alten Abstand mit einem direkt verwandelten Freistoß wieder her (78.). Den gab es, weil Niklas Wiechert kurz vor dem Strafraum in einem Laufduell seinen Gegenspieler berührt hatte. Als letzter Mann sah er für diese Aktion folgerichtig die Rote Karte.

„Danach hatten wir ausreichend Torchancen, das Ergebnis ein wenig besser für uns zu gestalten“, berichtete Altenberges Coach Rodine von einigen gut Möglichkeiten für sein Team. Doch sowohl Jungfermann als auch Finn Köhler oder Christian Hölker hatten an diesem Tag nicht das richtige Zielwasser getrunken. Bei Köhler parierte Neuenkirchens Torwart hervorragend, und bei Hölker verhinderte der Pfosten, dass noch das 2:4 für den TuS fiel.