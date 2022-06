Trainer-Urgestein übernimmt beim TuS Altenberge

Mit einem 3:0-Heimsieg über Turo Darfeld hatten sich die Fußballerinnen des TuS Altenberge am vergangenen Sonntag den Klassenerhalt in der Bezirksliga gesichert. Für Hans-Jürgen Albrecht war es ein versöhnlicher Abschied nach vielen erfolgreichen Jahren als Trainer am Großen Berg. Er hatte das Team in der Saison 2013/14 in die Bezirksliga geführt.

Jetzt steht sein Nachfolger fest. Am Donnerstag stellte Fußball-Abteilungsleiter Johannes Gerdes der Mannschaft den neuen Trainer vor. Dabei handelt es sich um den Reckenfelder Hennes Jerzinowski, der im Frauenfußball schon Teams von der Kreis- bis zur Regionalliga gecoacht hat. Der 72-Jährige war in der jetzt zu Ende gehenden Spielzeit für den Ligarivalen Galaxy Steinfurt verantwortlich.

Die „Galaktischen“ bilden 2022/23 mit dem Borghorster FC und dem SV Burgsteinfurt die SG Frauenfußball Steinfurt. „Wir haben natürlich mitbekommen, dass Hennes diesen Weg nicht mitgeht und für die kommende Saison frei wäre. Deshalb haben wir den Kontakt zu ihm aufgenommen. Nach ersten Annäherungsgesprächen haben wir uns dann auf eine Zusammenarbeit verständigt“, berichtet Gerdes.

Unterstützung bekommt das Trainer-Urgestein von Lea Drewer, die früher selbst für den TuS die Fußballstiefel angezogen hatte. Sie fungiert als Co-Trainerin. Steffen Niestegge setzt sein Engagement als Torwarttrainer fort. „Das neu Trainerteam möchte der Mannschaft Spaß am Fußball vermitteln und die Spielerinnen fußballerisch wie taktisch weiter entwickeln“, erklärt Johannes Gerdes.

Jerzinowski, der in seiner langen Laufbahn unter anderem bei Preußen Münster, Borussia Emsdetten, dem FFC Heike Rheine und Germania Hauenhorst erfolgreich gearbeitet hat, spielte eigentlich mit dem Gedanken, ganz aufzuhören. Doch er entschied sich anders. „Ich kann doch nicht mit einem Abstieg abtreten. Jetzt freue ich mich auf meine Tätigkeit beim TuS. Die Bedingungen in Altenberge sind einfach super, und im Team steckt meiner Meinung nach auf viel Potenzial“, findet der Sympathisant des Bundesliga-Rückkehrers FC Schalke 04.