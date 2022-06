TuS Altenberge bucht Ticket für die Westfalenliga

Die Damen 60 des TuS Altenberge haben für Schlagzeilen gesorgt. Mit einem 4.2-Heimsieg über den TC Menden sicherten sie sich die Meisterschaft in ihrer Verbandsligagruppe und den damit verbundenen Aufstieg in die Westfalenliga. Dabei hatte die Mannschaft im Vorfeld der Saison ein ganz bescheidendes Ziel formuliert.

Die Damen 60 des TuS Altenberge 09 spielen im nächsten Jahr wieder in der Tennis-Westfalenliga. Am Samstag gewannen sie ihr Heimspiel gegen den TC Menden mit 4:2 und beendeten damit die Saison auf dem ersten Platz in ihrer Verbandsliga-Gruppe.

In den Einzeln setzte sich Karin Hammer in zwei Sätzen durch. Conny Weitkamp führte in ihrer Begegnung bereits mit 6:0, als die Spielerin aus Menden verletzungsbedingt aufgeben musste.

Die Partie von Lisa Holtstiege-Tauch musste im Match-Tiebreak entschieden werden. Hier zeigte sich Holtstiege-Tauch, wie auch schon in den vorhergehenden Begegnungen, nervenstark und siegte mit 10:5. Christel Borchert, die als Ersatz für die erkrankte Heti Voß eingesprungen war, musste sich in einem hart umkämpften ersten Durchgang mit 4:6 geschlagen geben. Auch der zweite Satz ging an ihre Gegnerin, sodass es bei einem Spielstand von 3:1 in die Doppel ging.

Die Ausgangssituation war klar: Von den beiden Doppeln mussten die Altenbergerinnen eines gewinnen, um sich den Gruppensieg und den damit verbundenen Aufstieg zu sichern. Weitkamp/Borchert gingen in den Match-Tiebreak, den der TC Menden mit 11:9 für sich entschied. Auch das Doppel mit Hammer/Holtstiege-Tauch verlief eng. Hier ließen sich die beiden Altenbergerinnen jedoch nicht aus der Ruhe bringen und behaupteten sich zwei Mal mit 7:6.

„Obwohl wir in diesem Jahr auf Christine Hersping, Marlies Hölscher und unsere Mannschaftsführerin Martina Leusing verzichten mussten, haben wir dieses tolle Ergebnis erzielt. Das ist ein Erfolg des ganzen Teams“, zeigte sich Holtstiege-Tauch beeindruckt von der stetigen Unterstützung der verletzten Mitspielerinnen.

„Unser Saisonziel war eigentlich nur der Klassenerhalt“, so Martina Leusing, die stolz ist auf den Kampfgeist und die Nervenstärke ihrer Truppe war. Beides stellten die Rückschlagsportlerinnen aus dem Hügeldorf auch gegen Menden eindrucksvoll unter Beweis.