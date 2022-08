TuS Altenberge geht leer aus

Altenberge

Ohne Punkte in der Sporttasche trat der TuS Altenberge die Rückreise vom Bezirksliga-Punktspiel beim FC Eintracht Rheine II an. Patrick Schulze hatte die Gäste in der 82. Minute mit seinem Treffer wieder in Position gebracht, doch zuvor hatten sich die Eintrachtler schon ein Polster erspielt, das zum Heimsieg reichen sollte.

-mab-