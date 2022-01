TuS Altenberge gewinnt auf den letzten Drücker

Das Ergebnis – ein 3:2-Heimsieg über den Bezirksligisten Ibbenbürener SpVg – passte zwar, zufrieden konnte Altenberges Trainer André Rodine jedoch nicht sein. Seine ersatzgeschwächte Elf offenbarte am Samstag zu viele Schwachstellen. Die Entscheidung fiel erst ganz, ganz spät.

Die Altenberger Generalprobe vor dem ersten Meisterschaftsspiel des Jahres gegen Herbern am kommenden Sonntag verlief nicht unbedingt nach den Vorstellungen von André Rodine. Zwar gewann der TuS gegen die Ibbenbürener SpVg mit 3:2 (1:0), doch dem Trainer fielen zu viele Schwachstellen auf.

„Wir haben uns zu leicht überspielen lassen. Zudem fehlte die Passsicherheit, hinzu kamen etliche Stockfehler. Wir haben es dem Gegner zu leicht gemacht, zu Chancen zu kommen“, kritisierte Rodine. Allerdings relativierte er: „Wir waren zu Beginn auf den Punkt genau elf Leute. In dieser Formation werden wir in der Saison sicher nicht auflaufen.“

Altenberge ging in Führung, als Steffen Exner eine Kombination über Maximilian Langer und Christian Hölker abschloss (4.). Mit dem Stand von 1:0 wurden auch die Seiten gewechselt.

Marvin Hagemann glich aus (64.), ehe Luca Jungfermann im Anschluss an einen Schuss von Maximilian Adler erfolgreich nachsetzte – 2:1 (67.). Hagemann egalisierte in der 72. Minute erneut, doch das Heimteam hatte das letzte Wort. Eine stramme Hereingabe von Hölker verpasste Florian Kerelaj noch, aber am zweiten Pfosten lauernd brauchte Jungfermann nur noch den Fuß hinhalten (89.).

In der Saison 2022/23 muss der TuS Altenberge ohne Asdren Haliti planen. Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler aus Ochtrup wechselt zum Bezirksligisten Emsdetten 05.