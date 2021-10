TuS Altenberge mit Heimspiel gegen Werne

Der erste Saisonsieg – am vergangenen Wochenende wurde in Borken gewonnen – tat den Landesliga-Fußballern des TuS Altenberge richtig gut. Am Sonntag soll im Heimspiel gegen den bislang noch ungeschlagenen Tabellendritten Werner SC nachgelegt werden. „Wir wollen da weitermachen, wo wir am vergangenen Sonntag aufgehört haben – also intensiven und guten Fußball anbieten“, erklärt Trainer André Rodine. Werne, so der TuS-Coach, sei eine äußerst unangenehm zu bespielende Mannschaft, die gerne mal hoch anpressen würde. „Aber darauf sind wir eingestellt. Wir werden schon die Räume finden, die wir für unser Spiel brauchen“, so Rodine, der morgen wieder auf Henrik Wilpsbäumer zurückgreifen kann. Der Verteidiger hat sich aus dem Urlaub zurückgemeldet. Im Mittelfeld sollen von Jannick Hagedorn die entscheidenden Impulse ausgehen. Der Werner SC schlug am vergangenen Spieltag Viktoria Heiden mit 3:1 und reist daher mit viel Selbstvertrauen an.

-mab-