TuS Altenberge ohne Punkte

In der Fußball-Landesliga verdichten sich die Anzeichen, als sollte der TuS Altenberge die Saison auf einem Abstiegsplatz beenden. Im Heimspiel gegen Viktoria Heiden zogen die Kicker aus dem Hügeldorf am Sonntag mit 1:2 (0:0) den Kürzeren. Dem TuS bleibt somit nur noch eine Partie Zeit, um den Rückstand von einem Punkt auf Westfalia Gemen aufzuholen. Diese Aufgabe hat die Elf von Trainer André Rodine am Pfingstmontag (6. Juni) beim SV Herbern zu lösen.

Obwohl beide Seiten zu vielversprechenden Chancen kamen, endeten die ersten 45 Minuten torlos. „Das keine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt vorne lag, ging in Ordnung“, zog Rodine ein Zwischenfazit.

Das erste Tor des Tages erzielten die Gäste. Nach einem Angriff über die rechte Seite war Bastian Ebber zur Stelle (59.). Zehn Minuten später fiel der Ausgleich: Luca Jungfermann hatte ein Auge für Malte Greshake, der den Querpass seines Mittelstürmers verwandelte. Kurz danach hätte Christian Hölker für die Altenberger Führung sorgen können, doch seinen Kopfball aus kürzester Distanz entschärfte Heidens Torhüter Niclas Lohaus.

Ein völlig überflüssiger Ballverlust 30 Meter vor dem eigenen Kasten leitete den Gegentreffer zum 1:2 und damit die Niederlage ein. Nutznießer der Unzulänglichkeit in der Altenberger Hintermannschaft war Niklas Möllmann (77.). Jannick Hagedorn hätte noch auf 2:2 stellen können, doch ein Zähler blieb dem TuS vergönnt.

„Jetzt muss schon viel passieren, damit wir den Klassenerhalt sportlich noch schaffen können. Das finde ich persönlich zum Kotzen“, nahm Rodine kein Blatt vor dem Mund. Vor Wochen hatte der Verein erklärt, auch im Falle eines Ligaverbleibs den Rückzug in die Bezirksliga anzutreten. Auch darauf führte der Trainer einen gewissen Spannungsabfall in den vergangenen Wochen zurück.

TuS Altenberge: Schulz – Risau, Wiechert, Merker, Wilpsbäumer (89. Berentzen) – Exner, Schlatt (89. Gausling) – Haliti (65. Hölker), Hagedorn, Greshake (89. Langer) – Jungfermann.

Tore: 0:1 Ebber (59.), 1:1 Greshake (69.), 1:2 Möllmann (77.).

Bes. Vorkommnis: Schulz hält Foulelfmeter (14.).