TuS Altenberge schafft Fakten: Rückzug in die Bezirksliga

Was sich angedeutet hatte, ist Realität geworden: Der TuS Altenberge würde im Fall eines sportlichen Klassenerhalts auf seinen Platz in der Landesliga verzichten und stattdessen 2022/23 in der Bezirksliga neu starten. Damit nicht genug, denn auch die zweite und dritte Mannschaft treten ab Sommer freiwillig eine Klasse tiefer an. Das hat seine Gründe.

In der Fußballabteilung des TuS Altenberge sind jetzt wichtige Entscheidungen im Hinblick auf die Saison 2022/23 getroffen worden. Die sehen unter anderem vor, dass die erste Mannschaft auf ein mögliches Startrecht in der Landesliga verzichtet und sich in der Bezirksliga neu eingruppieren möchte. Ein entsprechender Antrag ist gestellt. Die laufende Saison werden die Grün-Weißen aber noch zu Ende spielen, danach werden sie als Absteiger eingestuft.

Dieser Schritt hatte sich angedeutet, denn zahlreiche Leistungsträger verlassen im Sommer das Team. „Im Zuge der Kaderplanung wurde nach Gesprächen mit den Trainern und Spielern deutlich, dass keine konkurrenzfähige Mannschaft für die Landesliga gebildet werden kann. Das Erreichen des Nichtabstiegsplatzes in der laufenden Saison bleibt in den nächsten Wochen aber das sportliche Ziel“, erklärt Abteilungsleiter Johannes Gerdes.

2017 stiegen die Grün-Weißen in die Landesliga auf. Eine Zeit, die Gerdes gerne Revue passieren lässt: „Das waren sportlich tolle Jahre, in denen wir viel Neues gesehen haben.“ Der Ehrenamtler führt allerdings auch an: „Es war nicht so, dass in der Landesliga mehr Zuschauer gekommen sind als vorher. Vielleicht ist die Bezirksliga aufgrund der vielen Derbys sogar noch attraktiver?“

Dort möchte der TuS auf eine Mannschaft setzen, die sich im Wesentlichen aus Akteuren zusammensetzt, die aus Altenberge stammen oder schon länger für den Verein spielen.

Dennis Brunsmann, der André Rodine auf der Trainerbank ablöst, plant mit einem „neu gemischten“ Kader. Der setzt sich aus den verbleibenden Spielern der jetzigen Ersten (Christian Hölker, Felix Kemper, Timo Gausling, Till Scheipers, Jan-Fabian Winter, Max Adler), zahlreichen Jungs aus der A-liga-Reserve und vielversprechenden A-Junioren zusammen. Eventuell stoßen noch ein, zwei Externe dazu, wie Brunsmann in Aussicht stellt. Man führe Gespräche, spruchreif sei aber noch nichts. Zum Trainerteam um Brunsmann und Pascal Hölker stößt Marcel Brameier als Torwarttrainer. Der 31-Jährige musste seine aktive Torwartkarriere aufgrund einer Knieverletzung beenden.

Da die meisten Kicker der aktuellen Zweitvertretung in die erste Mannschaft aufrücken, zieht der TuS seine Reserve von der A- in die B-Liga zurück. Gecoacht wird die Formation von Stefan Bozanovic und Nathan Russel, die von Nico Dahlhaus als spielendem Co unterstützt werden.

Die dritte Mannschaft tritt künftig in der C-Liga an. Dann ohne Roman Warmeling, der seine Trainertätigkeit beenden wird. Er hatte diesen Wunsch bereits eher geäußert, wollte aber nicht mit dem Corona-bedingten Saisonabbruch in der Vorsaison aufhören. Uli Pelters und Patrick Hölker, die bislang für die vierte Mannschaft verantwortlich waren, setzen ihr Engagement in der Drittvertretung fort. Eine vierte Mannschaft wird zur neuen Saison nicht gemeldet.