TuS Altenberge schlägt eiskalt zurück

Die Gelegenheit zur Formüberprüfung nahmen am Dienstag wieder einige Teams in Anspruch. Dabei sammelten die Trainer ein paar aufschlussreiche Erkenntnisse.

TuS Altenberge – Viktoria Georgsmarienhütte 4:3 (0:2)

Nach einem passablen Start verloren die Hausherren den Faden. Die Viktoria schlug daraus Kapital und führte zur Pause mit 2:0. Nach einigen Wechseln wurde der Auftritt des TuS wieder flüssiger. Toni Vogt (58.) und Maximilian Adler (62.) glichen aus, bevor die Gäste aus Niedersachsen erneut in Führung gingen (62.). Jakob Schlatt (83.) und Vogt in der Schlussminute sorgten für den Altenberger Sieg.

„Wir lassen uns zu schnell nervös machen. Das ist völlig überflüssig. Auf der anderen Seite verfügen wir über die nötige Durchschlagskraft und sind so in der Lage, ein Spiel noch zu drehen. Das ist nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit keine Selbstverständlichkeit“, betrachtete Trainer André Rodine beide Seiten der Medaille.

Am Samstag erwartet der TuS um 15 Uhr die Ibbenbürener SpVg zum letzten Test in diesem Winter.

Borghorster FC – 1. FC Nordwalde 2:3 (1:1)

Der BFC war zu Beginn das bessere und gefährlichere Team, das erste Tor erzielten aber die Gäste in Person von Kristian Schemmann (28.). Den Ausgleich stellte Marcel Thoms her (39.). Die Nordwalder wurden im Verlauf der Partie immer ballsicherer und ritten ein paar vielversprechende Attacken. So auch in der 57. Minute, als Daniel Lepping aus 20 Metern erfolgreich war. „Das war ein Angriff in Überzahl. Daniel hätte auch abspielen können, aber er hat gemerkt, dass ein überraschender Schuss mehr bringen könnte. Ein Schlitzohr eben“, kommentierte Gästetrainer André Wöstemeyer.

Die Borghorster schlugen ein zweites Mal zurück, als Paul Teupe den Ball aus spitzem Winkel über die Linie schaufelte (67.). Kurz vor Ultimo nahm Nicolas Mocciaro einen Abschlag von Sascha Woestmann auf, startete durch und markierte den Siegtreffer.

Beim FCN kamen in Hälfte zwei mit Philip Scholthaus (Innenverteidigung) und Jan Stegeman (Sechser) zwei A-Jugendliche zum Einsatz, denen Wöstemeyer eine gute Leistung attestierte.

„Uns fehlten sieben Leute, die Qualität mitbringen. So war die Leistung nicht schlecht, aber überschaubar. Allerdings ist Nordwalde auch keine Laufkundschaft. Bis zum Wiederaufnahme des Punktspielbetriebs müssen wir echt noch an uns arbeiten“, erklärte Borghorst-Coach Michael Straube.

Germania Horstmar – FC SW Weiner 4:1 (1:0)

Im Kräftemessen zwischen dem A-Ligisten aus Horstmar und dem B-Ligisten aus der Weiner behauptete sich das klassenhöhere Team. Drei Zeigerumdrehungen vor dem Pausentee traf Niklas Völker für die Germania. Die Vorarbeit leistete Timo Föllen, der in Minute 51 einen Freistoß direkt verwandelte – 2:0. Max Weyring brachte die Ochtruper per Strafstoß heran (58.), ehe die Horstmarer hintenheraus noch zwei Mal zuschlugen: Völker steuerte das 3:1 bei (82.), Justin Gashi schloss eine Einzelaktion mit einem schönen Schuss in den Winkel an (84.).

„Ich bin wirklich sehr gut zufrieden“, freute sich Horstmars Spielertrainer Niklas Melzer, der aufgrund einer Erkältung pausierte. „Die Jungs haben sich voll reingehauen und viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Hier und da gibt es natürlich noch ein, zwei Dinge, an denen wir nachschärfen müssen, aber prinzipiell war das echt gut“, lobte Melzer. Am Freitagabend will der TuS diese Vorstellung im Test bei Turo Darfeld bestätigen.