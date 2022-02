TuS Altenberge spielt beim Ligazweiten

Gegen die IG Bönen hat der TuS Altenberge am vergangenen Spieltag mit 0:1 ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als im Hinspiel beim 0:8. Am Sonntag muss die Elf von Trainer André Rodine bei der SG Bockum-Hövel antreten, gegen die Altenberge im vorigen Jahr mit 1:2 ebenfalls eine knappe Niederlage kassiert hat. Bockum-Hövel ist Zweiter der Tabelle, hat aber – zumindest in dieser Spielzeit – wohl keine Aufstiegsambitionen mehr, da Bönen mit zehn Punkten Vorsprung zu weit enteilt ist. „Für die nähere Zukunft hat Bockum-Hövel das aber im Auge“, weiß Rodine und erinnert sich, dass „wir im Hinspiel eine ordentliche Leistung“ abgeliefert haben – wenn auch mit einem knappen Ergebnis. Problem beim TuS ist mal wieder die Personalsituation, denn mit Jungfermann, Kemper, Gausling, Köhler, Langer und Wiechert fallen sechs Spieler aus. Ersatz soll aus der Zweiten kommen. „Wir werden daher auch nicht so hoch pressen wie sonst, sondern erst im Mittelfeld“, sagt der TuS-Trainer und fordert eine kompakte Defensivleistung. „Wenn sich jeder diszipliniert an die Vorgaben hält, können wir auch in Bockum-Hövel was reißen“, hofft Rodine auf einen Zähler – oder mehr. -gs-