TuS Altenberge startet richtig durch

Kreis Steinfurt

Mit einem 2:1-Sieg in Ibbenbüren hat der TuS Altenberge in der Frauen-Bezirksliga auf sich aufmerksam gemacht. Die SG Horstmar/Leer ließ es in der ersten Halbzeit in Wessum krachen. Sorgen bereitet der FC Matellia Metelen.

-mab-