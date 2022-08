TuS Altenberge tritt im Auge des Orkans an

Münster 08 ist super in die neue Saison gestartet und führt das Feld an. Das hat auch bei Dennis Brunsmann, dem Trainer des TuS Altenberge, Eindruck gemacht. Trotzdem spielt der Busfahrer in Brunsmanns taktischem Konzept keine Rolle.

Anschnallen! Das sollten sich die Altenberger Bezirksliga-Fußballer am Sonntag. Dann geht es zum Tabellenführer Münster 08, der laut TuS-Trainer Dennis Brunsmann gerade alles wegfegt, was ihm in den Weg kommt. „Die 08er verfügen über viele individuell starke Spieler, denen wir im Kollektiv gegenübertreten müssen. Das heißt aber nicht, dass wir den Bus im eigenen Strafraum parken, wir wollen auch schon was für das Spiel machen“, lässt Brunsmann ein bisschen was durchblicken. Patrick Schulze und Jonas Hammer konnten aufgrund leichterer Verletzungen nicht trainieren, sie werden aber morgen zurück erwartet. Die Hausherren um Trainer Gerrit Göcking sind mit einem 8:0 gegen Gelmer gestartet, dem sie ein 2:0 bei Borussia Münster folgen ließen.