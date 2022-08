TuS Altenberge verliert im Elfmeterschießen

Der Pokalwettbewerb des Fußballkreises Münster geht ohne den TuS Altenberge weiter. In Gelmer unterlag die Elf aus dem Hügeldorf mit 5:6 nach Elfmeterschießen. Das Aus war absolut unnötig, aber letztlich hatten sich die Gäste das Ergebnis selbst zuzuschreiben.

Kreispokal: Frühes Aus in Gelmer

Patrick Schulze nahm am Sonntag in Gelmer eine spielentscheidende Rolle ein.

Für die Mannschaften aus dem Fußballkreis Münster war am Wochenende die erste Pokalrunde angesetzt. Der TuS Altenberge hatte bei GW Gelmer anzutreten und verlor das Duell der beiden Bezirksligisten im Elfmeterschießen mit 4:5. Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1.

Das Aus hätte den TuS nach Meinung von Trainer Dennis Brunsmann nicht schon so früh im Wettbewerb ereilen müssen. „Wir hatten in der ersten Hälfte genug Chancen, um mehr Tore zu erzielen. Dass wir nur mit einem 1:0 in die Kabine gehen, war zu wenig“, verwies der Übungsleiter auf die ausgelassenen Gelegenheiten von Maximilian Adler, Christian Hölker oder Fabian Waning.

Lediglich Patrick Schulze zeigte sich in der Lage, erfolgreich zu verwerten, als er einen langen Ball von Hölker hinter die GW-Abwehrkette annahm und Gelmers Torwart Maximilian Koch überlupfte (12.).

Im zweiten Abschnitt waren die Altenberger nicht mehr so präsent. Es wurde weniger konsequent angelaufen, zudem war die Zweikampfführung nicht mehr die gleiche. „Gelmer konnte so zurückkommen“, ärgerte sich Brunsmann im Nachhinein.

Der Ausgleich fiel in der 76. Minute durch Soulaimane Jassab. Die Gäste hätten der Partie eine andere Wendung geben können, aber der eingewechselte Daniel da Costa verpasste zwei Mal den möglichen Siegtreffer. So musste die Entscheidung vom Punkt aus fallen.

Christian Hölker, Felix Kemper und Timo Gausling blieben stabil, ehe Schulze als vierter Schütze an Koch verzweifelte. „Ausgerechnet Patrick, der das Ding in der ersten Halbzeit noch so lecker reingemacht hat“, wusste Brunsmann um die Tragik des Fehlschusses. Anschließend verwandelte zwar Kai Leutermann, doch weil alle Gelmer-Akteure trafen, strichen die Altenberger die Segel.

„Echt ärgerlich, denn meiner Meinung nach hätte es keine der beiden Mannschaft verdient gehabt, auszuscheiden“, kommentierte Brunsmann. Etwas trösten konnte er sich mit der Leistung seiner Elf, die im Hinblick auf den bevorstehenden Saisonstart am Sonntag beim Aufsteiger FC Eintracht Rheine II optimistisch stimmt.