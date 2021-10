TuS Altenberge verliert nach Führung gegen Senden mit 1:5

1:0 früh geführt und am Ende mit 1:5 verloren. Der TuS Altenberge hat im Heimspiel gegen VfL Senden eine Lehrstunde im Ausnutzen von Torchancen bekommen – allerdings vom Gegner.

Sieht wie ein Tänzchen aus, was Henrik Wilpsbäumer und Steffen Exner (r.) hier vorhaben, genau beobachtet vom Schiedsrichter. Doch die beiden versuchen nur an den Ball zu kommen.

Wer hätte das nach dem ersten Durchgang gedacht: Der TuS Altenberge verliert mit 1:5 (1:0) gegen den VfL Senden und kassiert alle fünf Treffer – drei von Niklas Castelle – nach dem Seitenwechsel. Und das trotz einer 1:0-Führung in der ersten Halbzeit durch Luca Jungfermann.

„Wir haben in der zweiten Hälfte aufgehört, kontrolliert nach vorne zu spielen“, beklagte Trainer André Rodine den Spielaufbau seiner Mannschaft. Außerdem sei nicht mehr kompakt verteidigt worden und „wir hatten große, große Probleme beim individuelle Zweikampfverhalten. Wenn man Niklas Castelle zu viel Platz lässt, dann nutzt er ihn auch“, so Rodine weiter.

Niklas Castelle, der in Durchgang eins nur einmal seine Gefährlichkeit aufblitzen ließ, zeigte nach dem Wechsel, was er draufhat. „Wir standen teilweise zu dritt um den Castelle herum und hatten keinen Zugriff“, war Rodine mit dem Defensivverhalten einiger Spieler überhaupt nicht zufrieden.

Doch selbst zu diesem Zeitpunkt, als Castelle aus dem 0:1 ein 3:1 (72.) gemacht hatte, war die Chance zum Anschlusstor noch vorhanden. Luca Jungfermann, der nach Flanke von Malte Greshake schon die Führung erzielt hatte, war drei Minuten nach Castelles 3:1 nicht erfolgreich, sodass es bei diesem Spielstand blieb.

Altenberge versuchte es natürlich weiter, griff höher an und vernachlässigte dadurch zwangsläufig irgendwann seine Abwehr. Hen­drik Heubrock und Prince Sanyang nutzten dies in der Schlussphase und schlossen ihre beiden Konter in der 81. und 84. Minute zum 4:1 und 5:1 erfolgreich ab.

TuS Altenberge: Winter – Wilpsbäumer, Kemper (59. Haliti), Wiechert, Gausling – Gerstung, Exner – Greshake, Hagedorn, Hölker – Jungfermann.

Tore: 1:0 Jungfermann (5.), 1:1, 1:2, 1:3 N. Castelle (58., 65., 72.), 1:4 Heubrock (81.), 1:5 Sanyang (84.).