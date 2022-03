TuS erlebt einen Tag zum Vergessen

Au weia! Der TuS Altenberge kam im Gastspiel beim Werner SC aber mal so richtig unter die Räder. Sechs Mal musste Schlussmann Valentin Schulz die Kugel aus dem eigenen Netz fischen, vorne hingegen sprang nichts Zählbares heraus.

Fairerweise muss man sagen, dass die Personaldecke bei den Altenbergern denkbar dünn ist. Da Asdren Haliti kurz vor Schluss noch verletzt vom Platz musste und kein gesunder Spieler mehr auf der Bank saß, war der TuS trotz eines noch freien Wechsels in Unterzahl. Der Albtraum in Person war für die Grün-Weißen dabei Jannik Prinz, der im Alleingang für die Treffer eins bis drei zuständig war. „Wir waren körperlich nicht frisch und auch im Kopf nicht richtig da. Wir haben super viele Ballverluste in den simpelsten Situationen dabei gehabt“, wollte Chefcoach Andre Rodine den Auftritt seiner Elf am besten schnellstmöglich vergessen. „Eine durchschnittliche Leistung von Werne hat gereicht, um ein so hohes Ergebnis zu erzielen.“

Kurz nach dem 0:1 kam der TuS beinahe sofort zum Ausgleich, doch ein Freistoß von Exner aus rund 18 Metern zentraler Position knallte gegen den Querbalken. Auch Finn Köhler wusste nach einer Hereingabe von Malte Greshake nicht, wie er Luis Klante im Tor der Gastgeber überwinden konnte. Und so schraubten die Gastgeber das Ergebnis nach und nach in die Höhe. Bis zum Schluss blieben sie hochkonzentriert. Die letzten drei Treffer fingen sich die Altenberger allesamt in der Schlussviertelstunde.

TuS Altenberge: Schulz – Risau, Merker, Schlatt, Gausling (71. Vogt) – Exner (60. Adler), Haliti – Berentzen (60. Langer), Hölker, Greshake – Köhler.

Tore: 1:0 Prinz (17.), 2:0 Prinz (27., FE), 3:0 Prinz (51.), 4:0 Saado (75.), 5:0 Lachowicz (81.), 6:0 Korkut (85.).