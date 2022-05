TuS II dreht das Spiel und verliert

Die Reserve des TuS Altenberge verlor 3:5 (2:0) bei Münster 05.

TuS II-Trainer Frederik ten Voorde fehlten fast die Worte „Das war einfach irre viel in so kurzer Zeit. Einfach extrem ärgerlich“. Überlegene Münsteraner erarbeiteten sich im ersten Durchgang einen Zwei-Tore-Vorsprung. Nach der Pause meldete der TuS sich durch einen Eckball zurück, an dessen Ende Daniel da Costa zum Anschluss traf (53.). Kamran Ahmady (59.) sowie David Kircher (66.) vollendeten je einen Konter und drehten so das Spiel. „Am Ende fehlte uns Power. Mit zwei Mann mehr auf der Bank, gewinnen wir“, kommentierte ten Voorde. Denn er musste mit ansehen, wie der Gastgeber zurückschlug. Der TuS verteidigte zwei Flankenbälle in zwei Minuten unzureichend und lag wieder zurück (88., 89.). Marcel Klusak erzielte noch das 3:5 (90.).