TuS klettert auf Rang zwölf

Asdren Haliti (r.) erzielte in der 66. Minute den Ausgleich für den TuS Altenberge in Bockum-Hövel.

Der TuS Altenberge macht sich. Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Spitzenreiter Bönen erzielte die Mannschaft von Trainer André Rodine nun den zweiten Achtungserfolg und holte mit einem 1:1 (0:0)-Remis beim Ligazweiten SG Bockum-Hövel einen Zähler.

Entsprechend zufrieden war der Coach mit dem Auftreten seiner Mannschaft, die sich kompakt präsentiert habe und wenig gegnerische Torchancen zugelassen habe. Einzig der Führungstreffer von Simon Schroth in der 54. Minute stieß bei Rodine sauer auf. Timo Gausling und Henrik Wilpsbäumer schafften es an der Außenlinie zu zweit nicht, eine Flanke zu verhindern, die Schroth in der Mitte am ersten Pfosten über die Linie drückte. „Irgendwie müssen wir unserer Linie an dummen Fehlern ja treu bleiben“, grantelte der Trainer.

Doch Altenberge schüttelte sich nur einmal und gab zwölf Minuten später schon die Antwort. Toni Vogt setzte sich auf der linken Angriffsseite durch, legte die Kugel zurück in die Mitte, wo Asdre Haliti aus 16 Metern trocken abzog und genau in den Winkel traf.

In Halbzeit eins war die Partie ausgeglichen mit Torchancen auf beiden Seiten. Valentin Schulz musste einmal eingreifen, auf der anderen Seite hatten Jakob Schlatt und Haliti erfolgversprechende Möglichkeiten, die aber nichts Zählbares einbrachten.

Nach dem Ausgleich drängten beide Mannschaften bei widrigen äußeren Bedingungen auf den Führungstreffer. Wieder musste Schulz sein ganzes Können aufbieten, sonst wäre der TuS in Rückstand geraten. Im Strafraum der Gastgeber hatte Toni Vogt einmal Pech, als sein Schuss nach einem Eckball noch geklärt wurde.

Altenberge hat sich mit diesem 1:1 bei 21 Punkten einen Platz hoch auf Rang zwölf gearbeitet.

TuS Altenberge: Schulz – Wilpsbäumer, Gasuling, Merker, Risau – Exner, Schlatt – Hölker, Haliti (84. F. Kerelaj), Berentzen – Vogt (90+3Bachler).

Tore: 1:0 Schroth (54.), 1:1 Haliti (66.).