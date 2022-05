TuS-Reserve mit versöhnlichem Abschied

Der TuS Altenberge II hat sich mit einem Sieg aus der Kreisliga A verabschiedet. In der kommenden Spielzeit tritt die Elf bekanntlich freiwillig eine Etage tiefer an. Beim 2:0-Auswärtserfolg beim Absteiger BG Gimbte hoben sich die Jungs von Trainer Dominik Adler das Toreschießen allerdings bis zur Schlussphase auf. „Gimbte war – um ehrlich zu sein – richtig, richtig schlecht. Der Platz war auch eine Vollkatastrophe, weshalb wir vielleicht nicht ganz so viel aus unserer Überlegenheit gemacht haben“, analysierte Adler das Geschehen. Erst in Minute 80 drückte Kapitän Max Jürgens das Spielgerät nach einem Steckpass von Patrick Schulze über die Linie. In der Nachspielzeit servierte Schulze erneut, dieses Mal eine Freistoßflanke auf den Kopf von Jonas Hammer (90. + 2).