Viel los in Altenberge

Der TuS Altenberge hat im Abstiegskampf Punkte liegen gelassen. Ein offener Schlagabtausch mit dem SC Altenrheine mündete in einer 3:4-Heimniederlage. Am Montag geht es für die Elf von Trainer André Rodine schon wieder weiter.

Jannick Hagedorn (M.) brachte die Altenberger in der 42. Minute mit 2:1 in Führung. Punkte gab es am Ende für die Hausherren aber keine.

Am Ende einer umkämpften Partie zog der Landesligist TuS Altenberge im Punktspiel gegen den SC Altenrheine den Kürzeren. Viele individuelle Fehler sorgten für eine 3:4-Heimniederlage gegen die Gäste aus der Emsstadt.

Bereits in der ersten Minute legte Luca Jungfermann für Christian Hölker ab. Der jagte den Ball über das gegnerische Gehäuse. Auch Felix Kempers Kopfball nach einem Eckball rauschte rechts am Pfosten vorbei (20.).

In die Altenberger Druckphase brachte ein Fehlpass im Aufbau die Gäste erstmals auf den Plan. Die Überzahlsituation spielte Altenrheine konsequent aus. Am Ende traf Lennart Theismann zur Führung (36.). Quasi im Gegenzug kombinierten sich die Hausherren über die rechte Seite nach vorne. Felix Risaus Hereingabe vollendete Finn Köhler per Beinschuss zum 1:1-Ausgleich (37.). Kurz darauf suchte Hölker wieder Köhler. Doch er fand Jannick Hagedorn, der zum 2:1 abstaubte (42.). Unmittelbar vor der Pause gab es einen unberechtigten Eckball für den SCA. Den lenkte Felix Kemper unglücklich ins eigene Netz. So stand es zur Pause 2:2.

Wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff hatte Joel Flasse am Eck des Strafraums sehr viel Platz. Diesen nutzte der Altenrheiner Angreifer, um die Kugel aus dem Stand sehenswert im linken oberen Eck zu versenken – 2:3 (47.). Auf der Gegenseite scheiterte Jungfermann aus nächster Distanz an Altenrheine-Keeper Andre Wiesch (54.).

Etwas später machte es der TuS-Stürmer besser: Zunächst fand Köhler in Wiesch seinen Meister, ehe Jungfermann aus sechs Metern leichtes Spiel hatte und wieder auf Remis stellte (62.). Doch auch darauf hatten die Rheinenser eine Antwort parat. Zunächst fand ein Tor von Dustin Göwert aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung (67.). Als Göwert im Anschluss eines Eckballs aus dem Gewühl heraus das Runde in die Maschen beförderte, zählte die Führung allerdings (73.).

In der Folge passierte nichts mehr. Viele Zweikämpfe und Fouls brachten den Spielfluss zum Erliegen. Nach 96 intensiven Minuten pfiff der Schiedsrichter schließlich ab.

„Im Prinzip schießen wir hinten drei – und nehmen vorne die Einladungen des Gegners nicht an“, fasste TuS-Trainer André Rodine das Geschehen kurz und knapp zusammen.

TuS Altenberge: Schulz – Risau, Wiechert, Kemper (74., Gausling), Wilpsbäumer – Exner, Adler – Hölker (74., Greshake), Hagedorn, Köhler – Jungfermann.

Tore: 0:1 Theismann (36.), 1:1 Köhler (37.), 2:1 Hagedorn (42.), 2:2 Kemper (45., Eigentor), 2:3 Flasse (47.), 3:3 Jungfermann (62.), 4:3 Göwert (73.).

Am Montag bestreitet der TuS Altenberge sein nächstes Spiel – dann auswärts bei Eintracht Ahaus. Asdren Haliti und Tim Merker kehren aus dem Urlaub zurück, dafür muss Rodiné auf Henrik Berentzen verzichten. „Uns erwartet eine körperlich starke Truppe. Wir werden wieder alles versuchen, um drei Punkte einzufahren“, kündigte der Coach an.