Wenigstens sportlich überm Strich

Dass der TuS Altenberge in der kommenden Saison in der Bezirksliga antreten wird, steht fest – unabhängig vom sportlichen Abschneiden in der aktuellen Spielzeit. Dennoch wollen Chefcoach Andre Rodine und Co die verbleibenden Partien bestmöglich bestreiten und wenigstens sportlich den Klassenerhalt klar machen. Erster der noch übrigen drei Kontrahenten ist die Zweitvertretung des TuS Haltern.

„Der 1:0-Erfolg im Hinspiel war ein ziemlich knapper. Haltern wird zuhause erneut ordentlich reinhauen. Da müssen wir körperlich dagegen halten“, warnt Rodine vor dem Tabellenschlusslicht. „Mal sehen, wie viel Lust, Laune und Power noch bei uns in den Beinen steckt, nachdem der Abstieg offiziell verkündet wurde.“

Damit es besser läuft als vergangenen Sonntag beim 0:3 gegen Gemen erwartet der Übungsleiter folgendes: „Die ganze Truppe muss im defensiven Verbund agieren. Außerdem müssen wir mehr Körperlichkeit an den Tag legen. Im offensiven Bereich sollten wir unsere Gelegenheiten konzentrierter und präziser nutzen. Denn bekommen tun wir sie auf jeden Fall. Aber es wäre ja verrückt, wenn wir das umsetzen, was wir vor dem Spiel besprechen“, spielte er auf den Gemen-Fauxpas an.

Dass der TuS quasi nur noch um die „goldene Ananas“ spielt, macht für Rodine absolut keinen Unterschied: „Da mache ich mir keine Sorgen. Jeder hat sich irgendwann mal für den Fußball entschieden. Und da macht es eben am meisten Laune, wenn man nach dem Spiel komplett platt ist und sich mit dem Team gemeinsam über drei erkämpfte Punkte freut. Wir werden alles daran setzen, am Ende der Saison sportlich über dem Strich zu stehen.“

Fehlen werden dem TuS dabei Finn Köhler (verletzt), Valentin Schulz, Henrik Berentzen (beide privat) und Steffen Exner (5. Gelbe Karte). Hinter dem Einsatz von Felix Kemper steht derweil noch ein Fragezeichen.