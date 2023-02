ZRFV Altenberge gibt dem Nachwuchs eine Chance

Der Nachwuchs darf zeigen, was er kann. Das ist dem ZRFV Altenberge ganz wichtig, wenn er am Wochenende sein Turnier ausrichtet, Nicht nur für Freunde des Pferdesports, auch für Leckermäuler gibt es ein breites Angebot.

Der Zucht-, Reit- und Fahrverein Altenberge startet in diesem Jahr außergewöhnlich früh in die neue Saison. Aus terminlichen Gründen findet bereits am kommenden Wochenende das Volksbank-Jugendturnier statt.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren können aus insgesamt 15 unterschiedlichen Spring- und Dressurprüfungen wählen. Gerade die Prüfungen der Nachwuchsreiter stehen auf den regulären Turnieren häufig etwas im Schatten der schwierigeren Konkurrenzen. Dies zu ändern und um den Nachwuchsprüfungen eine eigene, zweitägige Plattform zu geben, hat der Altenberger Reitverein mit dem Volksbank-Jugendturnier umgesetzt.

Am Samstag machen die Dressurreiter den Auftakt. Diverse Prüfungen der Klassen E und A bieten den bereits fortgeschrittenen Reiterinnen und Reitern Startmöglichkeiten. Besonders dabei sind sicherlich der Reiterwettbewerb für Jungen (ab 12.15 Uhr) und der Reiterwettbewerb für Mannschaften (ab 14 Uhr).

Am Sonntag stehen die Hindernisse in der Veranstaltungshalle. Auch hier werden keine Höhenrekorde gebrochen, sondern es wird eher eine einsteigerfreundliche Turnieratmosphäre mit Prüfungen der Klasse E und A geboten. In unterschiedlichen Stilspringen wird am Vormittag zunächst Wert auf stilistisch harmonisches Reiten gelegt, bevor es am Nachmittag flotter zugeht, wenn die Prüfungen nach Fehler und Zeit entschieden werden. Dazwischen findet ab 13 Uhr der Führzügelklassenwettbewerb statt.

Neben den verkleideten Teilnehmern des Führzügelwettbewerbs und gutem Reitsport mit motivierten Kindern und Jugendlichen erwartet die Zuschauer – genau wie bei den „großen“ Turnieren in Altenberge – jede Menge selbstgebackener Kuchen, „Turnierpommes“ sowie Kalt- und Heißgetränke. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Weitere Informationen, die Zeiteinteilung und Ergebnislisten sind im Internet unter www.turnierorg.de einzusehen.