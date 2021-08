Zufriedenwar AndréRodine nicht

Das hätte man besser machen können: So hörte sich die Analyse des 1:3 des TuS Altenberge aus Sicht von Trainer André Rodine an.

TuS Altenberge verliert in Ibbenbüren

Jannick Hagedorn erzielte in Ibbenbüren Altenberges einzigen Treffer.

Zufriedenheit strahlte André Rodine wahrlich nicht aus, als er den Verlauf der 1:3 (1:1)-Niederlage seines TuS Altenberge bei der Ibbenbürener Spielvereinigung wiedergeben sollte. 20 gute Minuten in jeder Halbzeit und in manchen Belangen noch viel Luft nach oben – das waren Rodines Worte. Es war dem Trainer des TuS deutlich anzumerken, dass er eine Woche vor dem Saisonstart noch einiges an Arbeit haben dürfte.

Dabei begann die Begegnung verheißungsvoll. Nach Foul an Danny da Costa erzielte Jannick Hagedorn per Elfmeter die Führung (14.). „Aber dann hat unser Zweikampfverhalten ordentlich zu wünschen übrig gelassen“, gaben Rodines Spieler nur noch Geleitschutz. „Wir haben nicht konsequent genug verteidigt“, so der Trainer. Die Folge: Philipp Winkler markierte den Ausgleich (23.).

Das wurde nach der Pause nicht besser, sodass die ISV per Doppelschlag in der 50. und 56. Minute mit 3:1 vorne lag. „Der Schuss von Lindemann sah aus unserer Position haltbar aus, beim zweiten Tor war ein Ballverlust an der Mittellinie die Ursache“, monierte der Altenberger Trainer die Nachlässigkeiten seines Teams.