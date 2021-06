Zwei Eigentore, die eigentlich gar keine waren

Dass Felix Kemper (r.) immer dabei ist, wenn Ecken oder Freistöße getreten werden – egal auf welcher Seite –, dürfte bekannt sein. Manchmal trifft er dabei auch ins eigene Netz. Ob diese in Drensteinfurt auch der Fall war, lässt sich abschließend nicht klären.

Ab und zu spielt die Wahrnehmung – gerade beim Fußball – dem Menschen einen Streich. Selbst Abseitsstellungen sind nicht immer eindeutig, auch wenn drei Unparteiische am Spiel beteiligt waren. Bei der Begegnung des TuS Altenberge in Drensteinfurt, das laut fussball.de durch zwei Eigentore von Alexander Schulze-Geisthövel und Felix Kemper entschieden wurde, gehen die Meinungen über die Torschützen auseinander. „Aus unserer Sicht hat Felix Kemper das 1:0 erzielt, und den Ausgleich für Drensteinfurt machte Diogo Castro. So wurde es auch im Stadion durchgegeben“, erläuterte TuS-Trainer André Rodine die beiden Szenen, die Schiedsrichter Mehmet Ercan anders wahrgenommen hatte.

„Es wäre auch ein anderes Ergebnis möglich gewesen, in beide Richtungen“, zog Rodine ein Fazit, das er mit Torchancen durch Finn Köhler und Jakob Schlatt in Halbzeit eins begründete. Köhlers Kopfball nach einer Ecke landete indes an der Latte, Schlatts Möglichkeit nach einem Angriff über Malte Greshake flog knapp übers gegnerische Tor.

Im zweiten Spielabschnitt gab es in der Partie laut Rodine nur noch wenige Torraumszenen, was seiner Meinung nach daran lag, dass „der Rasen sehr tief war“, Jan Fabian Winter im Tor des TuS aber auch gut gehalten habe. „Wir haben bei eigenem Ballbesitz zum Teil aber auch zu unsauber gespielt“, war der Altenberger Trainer nicht ganz einverstanden mit dem Geschehen auf dem Platz. Der eingewechselte Dennis Behn und Gerrit Brinkmann hatten um die 80. Minute jeweils noch eine Chance, die Partie zugunsten des TuS zu entscheiden; aber auch der Drensteinfurter Torhüter Steffen Scharbaum entpuppte sich als Meister seines Faches und bewahrte seine Mannschaft vor einer Niederlage. „Unterm Strich muss man sagen, dass das Unentschieden schon in Ordnung ging“, konnte sich auch André Rodine mit der Punkteteilung anfreunden.

TuS: Winter – Gausling, Kemper, Wesselmann, Risau – Gerstung, Hagedorn, Schlatt – Greshake, Köhler (18. Brinkmann), C. Hölker (55. D. Behn).Tore: 0:1 (5., ET) Schulze-Geisthövel, 1:1 (45. ) Kemper.