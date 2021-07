Fußball: SVH-Mann will Auszeit bestmöglich nutzen

Nur keine Langweile

Herbern Die Diagnose war an sich niederschmetternd für einen, der so leidenschaftlich gern für den SV Herbern kickt: Knorpelschaden in beiden Hüftgelenken, OPs unumgänglich, ein bis zwei Jahre Pause. Doch Philip Just hat, wie immer, einen Plan.