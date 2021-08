Ab durch die Mitte

Das Team des HLZ Ahlen hat sich am Sonntag, in eigener Halle, für die U 19-Eliteklasse qualifiziert. Entscheidenden Anteil am großen Triumph hatten ein Ascheberger und ein Lüdinghauser.

Die Stimme ist auch eineinhalb Tage nach dem großen Triumph noch belegt. „Hört man vielleicht“, krächzt Jasper Mevenkamp ins Handy. Und Jesse Horstmann bestätigt, dass die Spieler des HLZ Ahlen am Sonntagabend, nachdem der Aufstieg in die U 19-Handball-Bundesliga vollbracht war, es ganz schön hätten krachen lassen. „Vor allem später, als die Eltern weg waren“, feixt der 17-jährige Ascheberger. Das Training am Montag, lacht Mevenkamp, ein Jahr älter, aus Lüdinghausen, sei dann nicht ganz so strukturiert wie sonst gewesen.

Die Kumpels, die gemeinsam die zwölfte Klasse der Fritz-Winter-Gesamtschule in Ahlen besuchen, haben jeden Grund, ausgelassen zu sein. Man steigt ja nicht alle Tage in die Beletage auf, um sich fortan mit Schwergewichten wie Kiel, Hamburg oder Lemgo zu messen. Hinzu kommt, dass die Sieben aus der Wersestadt das Oberhaus-Ticket erst auf den letzten Drücker lösten.

Am Freitag, im ostwestfälischen Billinghausen, musste ebenso ein Sieg her wie, keine 48 Stunden später, beim großen Finale daheim gegen Schalksmühle. Er sei, selbst vor wichtigen Partien, eigentlich nicht übernervös, sagt Mevenkamp. Als er dann aber in die bereits im Vorfeld ausverkaufte Friedrich-Ebert-Halle kam und „so viele vertraute Gesichter“ auf der Tribüne sah, da sei ihm schon „ein bisschen anders“ geworden. Nicht, dass man dem 18-Jährigen die besondere Anspannung auf dem Parkett angemerkt hätte. Mit acht Treffern war der HLZ-Rechtsaußen bester Werfer des Abends.

Starke Teamleistung

Horstmann – neun Tore beim 30:25 in Billinghausen , sieben gegen Schalksmühle – hebt unterdessen hervor, dass der 32:25-Endspielerfolg das Ergebnis einer „starken Teamleistung“ gewesen sei. Martin Arntzen sieht das ebenso. Der Jugendleiter der HSG Ascheberg/Drensteinfurt ist nicht nur Nachbar des Rückraum-Talents, sondern hat den jungen Mann auch drei Jahre, bis zur ersten C-Jugend-Saison, in der Profilschule gecoacht. Selbstredend verfolgte Arntzen, wie Horstmanns komplette Verwandtschaft, das entscheidende 32:25 vor Ort. Und stellte fest: „Schalksmühle hatte ein paar richtige Brecher dabei, körperlich waren die Ahlener unterlegen. Aber sie haben es mit Tempo, Spielwitz und im Kollektiv gelöst.“

Dass sein ehemaliger Schützling zu Höherem berufen sei, „fiel schon in Ascheberg auf. Neben seiner besonderen Veranlagung hatte er bereits damals diesen Biss, den es braucht, um sich auf dem Feld zu behaupten.“ Was der Youngster im Handball noch erreichen kann? Horstmann selbst – Vorbild: Norwegens Superstar Sander Sagosen – wiegelt ab: „Dass nicht jeder, der in der A-Jugend in dieser Klasse spielt, es später auch bei den Senioren in die HBL schafft, ist doch klar. Aber vielleicht bekomme ich ja mal die Gelegenheit, mit der Ahlener SG in Liga drei aufzulaufen.“

Keine Zeit zum Ausruhen

Und was hält HLZ-Coach Christopher Brehl vom Altkreis-Duo: „Beide Spieler sind ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Jasper zählt, als Altjahrgang, zu unseren Leitwölfen. Er pusht das Team in den wichtigen Momenten. Zu Jesses Vorzügen gehört, dass er ein Spiel ,lesen‘ kann. Und dass er, selbst in hektischen Phasen, nie die Ruhe verliert. Für seine 17 Jahre ist der Junge bemerkenswert abgeklärt.“

Allzulange ausruhen können sich Mevenkamp und Horstmann auf dem bisher Erreichten nicht. Bereits in zweieinhalb Wochen, am 12. September (Sonntag), steht für das HLZ in Lemgo die erste Bundesligapartie an.