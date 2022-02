Abschied nach sechs Jahren – Huhnhold verlässt HSG Ascheberg/Drensteinfurt

Heinz Huhnhold und die HSG Ascheberg/Drensteinfurt gehen am Saisonende getrennte Wege. Eine neue Aufgabe hat der 54-Jährige bereits gefunden.

HSG-Keeper Oliver Sevenich und Co. bekommen im Sommer einen neuen Coach. Heinz Huhnhold verlässt den Verein am Saisonende.

Heinz Huhnhold wird die HSG Ascheberg/Drensteinfurt nach dieser Saison verlassen. Der Hammer, der zunächst die Frauen der Spielgemeinschaft trainierte und sich aktuell um die Bezirksliga-Handballer kümmert, wechselt zum Soester TV und wird dort bei der weiblichen B-Jugend einsteigen.

Die Entscheidung sei nicht aus Frust oder Ähnlichem gefallen, betont der 54-Jährige. Er habe ganz einfach „eine neue Herausforderung“ gesucht. Der Wechsel zurück in eine Jugendabteilung – er hatte als Coach der weiblichen B-Jugend bei Westfalia Rhynern angefangen, danach die männliche B-Jugend des ASV Hamm trainiert – ist für ihn kein Rückschritt. „Soest hat ein bisschen was vor im weiblichen Bereich“, sagt Huhnhold und ergänzt: „Auf die Oberliga hinzutrainieren und die Quali zu schaffen“, sei auch eine Aufgabe. „Ich muss mich natürlich umorientieren und kundig machen.“

In dieser Saison hatte sich das Team des STV qualifiziert, in den zehn Spielen der Oberliga-Vorrunde aber zehn Niederlagen kassiert. „Das war mehr schlecht als recht, aber Potenzial hat das Team. Wir müssen gucken, dass wir auch nächste Saison in der Klasse spielen“, sagt Huhnhold. Er habe donnerstags schon zwei Mal beim Training mitgemacht.

Seit 2016 bei der Spielgemeinschaft

Die Spielgemeinschaft der Vereine TuS Ascheberg und DJK Olympia Drensteinfurt muss nun einen Nachfolger für den B-Lizenz-Inhaber finden. Huhnhold kam 2016 zur HSG und war bis 2020 zunächst für die Frauenmannschaft zuständig. Seit fast zwei Jahren ist er Coach der ersten Männermannschaft, hat mit ihr wegen der Corona-Pandemie aber noch keine komplette Saison absolviert. 2021 gelang der HSG die Rückkehr in die Bezirksliga, die Entscheidung fiel nach dem Abbruch am grünen Tisch.

Dass sich die Wege im Sommer trennen werden, steht seit Anfang Februar fest. Huhnhold hatte zunächst Abteilungsleiter Carsten Gburek und die ehemalige Abteilungsleiterin Kathrin Mühlenbäumer „als meine Förderin“ informiert. Die Mannschaft weiß ebenfalls Bescheid. „Ich habe es den Jungs beim Training gesagt“, so Huhnhold.

HSG trainiert schon wieder fleißig

Wie schwer ihm der Abschied nach sechs Jahren bei der HSG Ascheberg/Drensteinfurt fallen wird, kann er jetzt noch nicht sagen. Aber „es tut auch ein bisschen weh“, gibt der 54-Jährige zu. Er habe viel gelernt unter beiden Abteilungsleitern. „Es war eine schöne Zeit und hat Spaß gemacht“, so Huhnhold.

Und es macht weiterhin Spaß. Denn während im Handballkreis Münsterland noch nicht gespielt wird, trainieren die Männer dienstags und freitags nach freiwilligen Selbst- oder Schnelltests im Vorfeld regelmäßig. Schließlich möchte Huhnhold seine Zeit bei der HSG mit einer vernünftigen Platzierung abschließen – und bestenfalls mit der Qualifikation für die Münsterlandliga, wie die Bezirksliga ab der nächsten Saison heißt. „Ich hoffe natürlich, dass sich auch die Mannschaft weiterhin den Arsch aufreißt“, so Huhnhold.