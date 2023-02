Alexander Kramm wird Trainer in Ascheberg

Foto:

Die HSG Ascheberg/Drensteinfurt hat die Heimpartie gegen die DJK Eintracht Hiltrup am Sonntagabend mit 25:27 (11:13) verloren. „Das war eine gute Teamleistung, die wir aufs Parkett gebracht haben“, sagte Oliver Sevenich, Keeper und Pressesprecher der HSG. „Am Ende war es ärgerlich, dass wir verloren haben. Da war definitiv mehr drin. Aber es war zu sehen, dass die Mannschaft weiter an ihrer Entwicklung arbeitet.“ Das 1:0 durch Julius Kurzhals in der ersten Minute sollte die einzige Führung der Ascheberger in diesem Spiel bleiben. Sie glichen später zum 6:6 (16.) und 8:8 (21.) aus. Die Hiltruper zogen bis auf sieben Tore davon (15:22/43.). In den letzten Minuten verkürzte die HSG den Rückstand – zu mehr reichte es aber nicht mehr, und die Punkte gingen nach Hiltrup.chrb