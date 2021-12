Alles unter Kontrolle beim Handball, Fußball und Badminton

Wie klappt’s eigentlich mit 2 G? Seit die Landesregierung Ende November die Coronaschutzverordnung angepasst hat, dürfen nur mehr geimpfte oder genesene Zuschauer in die Stadien und Sporthallen. Ob die Vereine das auch im Sinne des Gesetzgebers umsetzen? Die WN, selbst doppelt vakziniert, haben sich das am Sonntag mal angeschaut.

Erster Stopp: Herbern, Siepenweg. A-Liga-Derby zwischen dem SVH und dem TuS Aschberg. Wo am Rand im Zweifel immer ein bisschen lauter geschrien, gejubelt oder geschimpft wird als andernorts. Umso wichtiger die Kontrollen. Einer der beiden Ordner überlegt kurz, ob die Pressefreiheit womöglich schwerer wiegt als der Landeserlass, scannt dann aber doch sicherheitshalber das Impfzertifikat.

Erheblicher Mehraufwand

Gemurre bekommen wir keins mit. Was SVH-Fußballgeschäftsführer Dominik Reher bestätigt. Es sei, zumindest bei den Seniorenspielen, auch niemand abgewiesen worden, weil er die Vorgaben nicht erfüllt – wohl aber im Nachwuchsbereich, ein Elternteil und zwei Begleiter. „Es wird ja ab der C-Jugend abwärts noch gekickt. Das ist schon ein erheblicher Mehraufwand, alle zu kontrollieren, die am Wochenende auf die Anlage wollen.“

Die finanziellen Einbußen seien dagegen überschaubar: „Die Zahl der Zuschauer beim A-Liga-Derby und der anschließenden Partie unserer Landesliga-Männer war im Rahmen.“ Einziger Unterschied: „Nach den Matches verharren deutlich weniger Menschen als sonst im Klubheim. Was durchaus verständlich ist, die Leute fühlen sich halt in geschlossenen Räumen – trotz Impfung – unwohl.“

Abstände auf der Tribüne groß

Weiter zum Badminton. Der deutsche Clásico, Union Lüdinghausen vs. 1. BC Bischmisheim. Wieder wird die Cov-Pass-App elektronisch geprüft. Dafür, dass in früheren Jahren 250 Menschen und mehr das ewig junge Erstligaduell verfolgt haben, sind die Abstände zwischen den Fans diesmal recht groß – positiv. Negativ: Es gehen Einnahmen flöten. Wobei der Besucherschwund laut 08-Chef Michael Schnaase weniger mit der Schutzverordnung denn mit dem Doppelspieltag zu tun habe: „Am Samstag, gegen Dortelweil, war deutlich mehr los. Eine Partie am Wochenende reicht vielen Lüdinghausern.“

Gleichwohl hätten im Vorfeld selbst Stammbesucher mitgeteilt, dass sie aufgrund der hohen Infektionszahlen lieber daheim bleiben wollten – oder telefonisch nachgefragt, welche Regeln sie zu befolgen hätten – „die ändern sich ja gefühlt täglich“. Um die Kontrollen vernünftig durchzuführen, sei „zusätzliche Manpower bei den Heimbegegnungen nötig. Aber die Hauptsache ist doch, dass überhaupt vor Fans gespielt werden darf. Dafür nehmen wir die Mehrarbeit gern in Kauf.“

Fans vorbildlich

Letzter Halt an diesem Sonntag: Senden, Sportpark. Handball-Verbandsliga. Der örtliche ASV empfängt den PSV Recklinghausen. Also wieder: Handy raus. Außerdem möchte die Dame am Einlass den Perso sehen. Gut so, denkt man – auch wenn der Sportredakteur nicht das erste Mal in der Neuen Halle ist (und die Fototasche keine Deko).

Die Tribüne: wie immer gut gefüllt. Der reinste Maskenball. „Alle, die Gäste-Fans eingeschlossen, haben sich vorbildlich verhalten – sowohl an der Kasse als auch in der Halle“, lobt Wilhelm Eilers. Trotzdem, schätzt der ASV-Vize, „haben wir zehn bis 20 Prozent weniger Zuschauer“. Zudem ist die Caféteria coronabedingt dicht. Unterm Strich fehle somit je Spieltag ein dreistelliger Eurobetrag. Aber: „Wenn wir dadurch die Pandemie im Kleinen bekämpfen, ist es uns das allemal wert.“ Und zweitens: „Da die Sponsoren uns allesamt die Treue halten, sind die Einbußen einigermaßen verkraftbar.“