Als wäre er nie weg gewesen – Bolle zurück zum TuS Ascheberg

Heuert nach nur einer Spielzeit in Davensberg wieder beim TuS Ascheberg an: Defensiv-Allrounder Hendrik Bolle (r.).

Eines ist Hendrik Bolle wichtig: Mit dem Abstieg des SV Davaria Davensberg in die Kreisliga B habe seine Entscheidung, nach nur einem Jahr wieder beim TuS Ascheberg anzuheuern, nichts zu tun. Viel mehr sei es letztlich wie vor zwölf Monaten gewesen – bloß umgekehrt: „Damals war es eine Entscheidung für meinen Heimatverein und nicht gegen den TuS.“ Jetzt aber kehre er aus alter Verbundenheit an die Nordkirchener Straße zurück – und nicht etwa, weil er sich mit den Davaren überworfen hätte: „Ich war bis Dienstag mit den Davensbergern im Austausch, habe mir auch alles angehört. Aber der Kontakt zum Ex-Klub ist halt auch nie abgerissen. Schon als ich damals weggegangen bin, hatte ich unglaublich viele Nachrichten aus der Truppe bekommen, die mir zwar einerseits Glück gewünscht haben für die neue Aufgabe, aber meinen Schritt eben auch bedauert haben.“

Regelmäßiger Austausch

Vor allem mit Johannes Sandhowe – Kapitän, Teammanager und gute Seele an der Nordkirchener Straße – whatsappe er nahezu täglich. Auch den Coach des A-Ligisten, Marcel Bonnekoh, treffe er regelmäßig, beide leben in Drensteinfurt: „Wenn ich morgens mit dem Hund rausgehe, ist er meist auf dem Weg zur Arbeit.“

Apropos Job: Der 27-Jährige ist als Sportwissenschaftler an der Rehaklinik Sendenhorst beschäftigt. Als Mann vom Fach hatte er während der Pandemie so manche Physio- und Stabi-Video-Einheit geleitet. Ob es ab dem Sommer eine Neuauflage, in Präsenz, gebe? „Wenn man mich bittet, in dem Bereich was zu machen, sage ich sicher nicht nein. Aber in erster Linie freue ich mich darauf, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu zocken.“

Kader komplett

Mit der Rückkehr Bolles sind laut Fußball-Chef Oliver Gellenbeck die Planungen für die kommende Spielzeit praktisch abgeschlossen: „Wir haben – Stand jetzt – einen 26er-Kader. Der sollte reichen, um an die gute Rückrunde anzuknüpfen und in der kommenden Saison eine ordentliche Rolle in der Liga zu spielen.“ Abgänge gebe es keine. Allerdings steht Marcel Hartwig, wie berichtet, nur noch als Standby-Verteidiger zur Verfügung. Zudem treten Simon White, der zweite Keeper, und Angreifer Fynn Claassen, zeitbedingt etwas kürzer.