Atalan, Kestermann und Co. – viel Prominenz am Rinkeroder Weg

Am Samstag (7. Mai) wetteifern auf der Anlage des SV Davaria Davensberg vier Traditionsmannschaften um den Turniersieg. Klangvolle Namen haben dabei nicht nur die Spieler.

Einst Trainer wie Spieler im Waldstadion, am Samstag als Zuschauer zurück: Ismail Atalan.

Am Samstag (7. Mai) wird im Waldstadion, wo Davaria Davensberg in den 1990er-Jahren riesige Erfolge feierte, jenes Mannes gedacht, der all diese Triumphe – als Mäzen und größter Fan der Mannschaft – erst möglich gemacht hatte. Horst Brameier. Das Kleinfeldturnier für Traditionsmannschaften trägt den Namen des vor gut drei Jahren Verstorbenen. Sky-Kommentator Hansi Küpper, ein guter Freund Brameiers, kann jobbedingt nicht vor Ort sein, schickt jedoch eine „sehr emotionale Videobotschaft“, verrät der Organisator der Veranstaltung, Hubert Fuchs.

Unvergessen: Horst Brameier (1947 - 2019). Foto: WN

Vor allem aber wird den Zuschauern am Rinkeroder Weg das geboten, woran sich der langjährige Davaria-Macher Zeit seines Lebens besonders erfreute: guter Fußball. Dafür bürgen große Namen des Amateursports wie Oliver Marin, Ralf Bülskämper, Martin Ritz, Tino Grote (Davertauswahl), Volker Geister, Stephan Sagel (GW Amelsbüren), André Otto, Waldemar Klemke (Münster 08), Holger Möllers oder Klaus Lohmann (Fuchs-Cup-Champions).

Jeder gegen jeden

Die vier Teams – jeder kickt gegen jeden – sind ab 15.30 Uhr im Einsatz. Um etwa 19 Uhr steht der Turniersieger fest, ehe der Tag für geladene Gäste im Hotel-Restaurant Clemens August ausklingt. Nachmittags, im Stadion, werden Getränke und Speisen zum Selbstkostenpreis gereicht. Der „Horst-Brameier-Cup“ geht mit zwei Jubiläen einher: dem ersten Aufstieg der Davaren vor genau 30 Jahren und, eine Dekade später, dem Kreispokal-Triumph der Amelsbürener.

Prominent sind nicht nur die teilnehmenden Spieler. So hat Ex-Zweitliga-Coach Ismail Atalan (VfL Bochum) sein Kommen als Zuschauer angekündigt (selbst gegen den Ball treten kann der ehemalige Spieler und Trainer der Davaren aufgrund einer Achillessehnenreizung nicht). Namhaftester Referee am Samstag ist Thomas Kestermann, der Seppenrader leitete einst Spiele in der Beletage des deutschen Fußballs. Die Moderation übernimmt derweil Sascha Klaverkamp, Sportchef der Ruhr Nachrichten und selbst Davensberger.