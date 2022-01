Auch Kalpein und Eickmeyer hören auf

Die Drei von der Bankstelle: Holger Möllers (v.l.) war bis 2020 Chefcoach in Herbern, Martin Eickmeyer und Jens Kalpein stellen ihre Posten im Sommer zur Verfügung.

Dass Julian Wiedenhöft den Landesligisten SV Herbern ab der kommenden Saison coachen wird, ist seit Dienstag bekannt. Offen bleibt, wer ihm dann zur Seite steht. „Wir hatten einen Kandidaten im Auge, das hat sich aber kurzfristig zerschlagen“, erklärt Ludger Staar. Tätig werden musste der sportliche Leiter des SVH, da Jens Kalpein den Posten am Saisonende nach fünf Jahren zur Verfügung stellt. „Das war eine tolle Zeit, erst mit Holger Möllers und aktuell mit Benjamin Siegert. Auch die Jungs sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Aber im Zuge der im Sommer anstehenden Veränderungen erscheint mir der Moment richtig, Platz für einen anderen zu machen“, so der 56-Jährige gegenüber den WN.

Kein neuer Job

Einem neuen Verein werde er sich wohl nicht mehr anschließen, auch das Thema Chefcoach sei für ihn durch: „Ich hätte das ja nach Holgers Abschied machen können. Aber ich habe mich als Mann im Hintergrund beim SVH immer wohlgefühlt.“ Ganz ähnlich äußert sich Martin Eickmeyer, der das Co-Traineramt aus privaten Gründen ebenfalls mit Ende der Spielzeit ruhen lässt: „Ich hatte schon vor einem Jahr mit dem Gedanken gespielt. Und jetzt ist es eben an der Zeit.“ Mit der Verpflichtung des neuen Chefcoaches habe seine Entscheidung „selbstverständlich“ nichts zu tun: „Klar war das Verhältnis zu Holger ein besonderes, wir hatten ja schon in Ascheberg fünf Jahre zusammengearbeitet. Aber auch mit Benny gab und gibt es nie Probleme“, so Eickmeyer, der 2018 nach Herbern kam.

So was wie der „Mull“ des SVH: Patrick Meistrell. Foto: Foto: SVH

Noch viel länger, nämlich bereits seit zwölf Jahren gehört Patrick Meistrell dem SVH-Funktionsteam an. Doch auch für den Physio ist bald Schluss: „Patrick hat uns mitgeteilt, dass er aus zeitlichen Gründen ab der Saison 2022/23 kürzertreten möchte“, berichtet der Fußball-Geschäftsführer der Blau-Gelben, Dominik Reher.