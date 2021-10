Barfuß oder Lackschuh

Niklas Castelle vom VfL Senden (Foto) hat in acht Partien schon 13 Treffer erzielt. Nicht ganz so gut läuft es bisher für den Stürmerkollegen Daniel Krüger aus Herbern.

Daniel Krüger hatte am gestrigen Freitag Geburtstag. Ein (verspätetes) Geschenk kann sich der Stürmer selbst mit seinem Team, dem Landesligisten SV Herbern, am Sonntag machen – mit einem Dreier beim VfL Senden. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr im Sportpark an der Bulderner Straße. Gelingt dem Tabellen-Vorletzten tatsächlich die Überraschung beim Siebten VfL, wäre es der zweite Herberner Sieg in dieser Saison. Gelänge Krüger selbst ein Treffer, wäre es sein erster – der lange Schlaks auf der Neunerposition, der erst im Sommer vom Bezirksligisten Nordkirchen an die Werner Straße zurückgekehrt ist, hat in sechs Partien – einmal musste er verletzt zuschauen – noch kein einziges Mal getroffen.

Ganz anders sein Kollege Niklas Castelle aus Senden. Der 19-Jährige rockt die Landesliga 4, liegt mit 13 Treffern an der Spitze der Torjägerliste, hat damit fast die Hälfte aller Sendener Treffer (29) erzielt. Thomas Morzonek, gemeinsam mit Rabah Abed Trainer an der Bulderner Straße, schätzt die Qualitäten seines Knipsers Nummer eins, verweist aber auch auf die Qualitäten der Vorbereiter im Mittelfeld mit Joshua Dabrowski, Hendrik Heubrock oder Castelles älterem Bruder Tim. „Die können alle sehr gut kicken und setzen Niklas exzellent in Szene.“

Wer von den bisherigen Partien des SV Herbern nur das letzte gegen den TuS Wiescherhöfen (5:0) gesehen hat, könnte denken, dass es die Aufgabe des Neuners sei, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Vier der fünf Treffer bereitete Daniel Krüger vor. Beim 1:0 und 5:0 passte er zum Torschützen. Beim 2:0 setzte er den gegnerischen Keeper so unter Druck, dass der den Ball unerlaubterweise in die Hand nahm – indirekter Freistoß, Tor. Beim 3:0 hinderte nur der ausgefahrene Fuß des Torhüters Krüger an seinem ersten eigenen Treffer. Foulelfmeter, drin. Der Neuner war der wertvollste Mann im SVH-Sturm, ohne sich selbst in der Torjägerliste wiederzufinden.

„ »Daniel fehlte bisher das nötige Quäntchen Glück.« “ Ludger Staar, sportlicher Leiter beim SV Herbern

Und in den Spielen davor? „Daniel fehlte bisher das nötige Quäntchen Glück“, so Ludger Staar. sportlicher Leiter beim SVH. Und verweist auf Krügers Riesenchance gegen IG Bönen, die durch ein (ungeahndetes) Foul zunichte gemacht wurde, und den Kopfball an die Innenseite des Pfostens im Nachbarschaftsderby gegen den Werner SC. „Wenn der drin gewesen wäre, hätten wir mit 1:0 gewonnen und nicht Werne.“ Staar hat keinen Zweifel, dass das Glück bald zur Herberner Neun zurückkehrt.

Glück braucht Niklas Castelle zurzeit nicht. Glück brauchen die Teams, gegen die der VfL zurzeit antritt. Was nicht allein an dem Mann mit der Nummer zehn liegt, sondern an der gesamten Mannschaft. Und getroffen haben auch schon andere Spieler wie etwa Bruno Geister, der einige Spiele verletzt war, oder Heubrock, der nicht nur Tore vorbereiten, sondern auch selbst schießen kann.

Aber 13 Treffer in acht Spielern – das ist schon eine ganz besondere Hausnummer. Trainer Morzonek: „Natürlich hat Niklas auch die nötige Qualität, um den letzten Gegenspieler auszuschalten und dann auch das Tor zu machen.“

Der Rechtsfuß selbst („Mit links geht‘s auch ganz gut“, so Castelle) sieht sich im Unterschied zum Herberner Kollegen Krüger „eher als falsche Neun“, vergleichbar mit Thomas Müller. Niklas Castelle ist aber kein Bayern-Fan, sein Herz schlägt für Königsblau. Dabei ist 04-Knipser Simon Terodde nicht sein großes Vorbild, das ist Lionel Messi.

Der 19-Jährige, der zur Saison 2020/21 vorzeitig von den Sendener A-Junioren zu den Landesliga-Senioren hochgezogen worden war: „Im Moment habe ich einen Lauf. Für mich ist es aber auch wichtig, dass ich mich wohlfühlen kann. Das ist in dieser Mannschaft der Fall, vor allem mit meinem Bruder Tim.“