Bonnekoh: „Das geht auch dem Team auf den Keks“

Lars Müller, einer der beiden Trainer des SC BW Ottmarsbocholt, denkt gern an das „verdiente 4:0“ im Hinspiel zurück, erwartet aber am Sonntag ein „deutlich engeres Spiel“. Zumal „wir in Hiltrup und gegen Havixbeck auch so unsere Probleme hatten und – wie alle – die Pause herbeisehnen“. Außer den drei Top-Teams Mecklenbeck, Bösensell und Selm gebe es „in dieser ausgeglichenen Liga praktisch keine Mannschaft, die als klarer Favorit in irgendein Match geht“.,Mit Gunnar Nacke (Zehbruch), Justus Münch (Bänderriss im Knöchel) und Kapitän Nils Schmauck (muskuläre Verletzung) stehen drei Leistungsträger nicht zur Verfügung, „aber sämtliche Ausfälle haben die Jungs in den vergangenen Wochen ja ganz gut kompensieren können“, so Müller.,Außerdem sei den Blau-Weißen noch ein Angreifer zugelaufen: Felix Luttuschka, 20 Jahre, ausgebildet beim SV Bösensell, durchsetzungsstarker, klassischer Neuner. „Felix hat ein Jahr gar nicht gespielt, muss also noch was an seiner Fitness tun, hat uns aber im Training überzeugt und wird am Sonntag zumindest im Kader stehen.“ (flo)