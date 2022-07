Borussia Dortmund und Schalke 04 als Zugpferde

Die Duelle zwischen dem SV Herbern (l.: Joyce Große-Budde) und dem VfL Senden (hier Lisa Zensen) wird es auch in der kommenden Saison geben – allerdings dann in der Staffel 4.

Jürgen Große-Budde, in der Vorsaison Trainer des SV Herbern und für die hiesigen Bezirksliga-Fußballerinnen weiter in beratender Funktion tätig, hatte letztens noch versucht, mit Borussia Dortmund ein Testspiel zu vereinbaren. Habe leider nicht geklappt, „aber dafür ist der BVB ja jetzt bei uns in der Spielklasse“. Hintergrund: Der Verband (FLVW) hat die Staffel 7 aufgelöst und die Münsterland-Vereine auf die übrigen Ligen verteilt. „Wir sind davon ziemlich kalt erwischt worden“, sagt der Ex-Coach. Die Staffel 4 für die Blau-Gelben: komplettes Neuland.

Komplettes Neuland

Womöglich seien auch die Auswärtsfahrten – es geht fortan im Wesentlichen ins (östliche) Revier – im Schnitt ein bisschen weiter. Dass unterm Strich trotzdem kein Minus stehen dürfte, dafür sorgen allein die Schwarz-Gelben. Das erste Pflichtspiel der Vereinsgeschichte vor knapp zwölf Monaten sahen sagenhafte 1625 Zuschauer, kaum weniger waren es beim Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga. Hunderte Fans begleiten den BVB, der mittelfristig in die erste Liga will, auch zu den Auswärtspartien. „Da wird sich unser Kassierer die Hände reiben“, frohlockt Große-Budde.

Das tut auch Christian Arends, beim Ligakonkurrenten VfL Senden für den Spielbetrieb zuständig und selbst großer Dortmund-Fan. Zudem würden sich die Mehrkosten in Grenzen halten, „weil wir zum Beispiel nicht mehr nach Oelde müssen“. Die BVB-Frauen seien in jedem Fall „ein Gewinn für die Liga, PR-technisch wird da ganz schön was angeschoben“.

Titel schon vergeben?

Sportlich dürfte indes weder für den VfL noch für den SVH in den Duellen mit Schwarz-Gelb was zu holen sein. Für das mit etlichen Spielerinnen, die zuvor in den höchsten Amateurligen gekickt hatten, gespickte Team soll auch die Bezirksliga nur eine Durchgangsstation sein, Fernziel ist die Beletage. In der Premierensaison gab es 18 Siege in 18 Spielen. Dabei erzielte der BVB, der zudem den Kreispokal gewann, unglaubliche 143 Tore und kassierte nur drei.

Auch Vera Haschmann, Obfrau des SV Fortuna Seppenrade, hält es privat eher mit der Borussia. Die Elf aus dem Rosendorf bekommt es dagegen künftig mit dem FC Schalke 04 zu tun. Deren Frauen-Team war ein Jahr eher als das des Erzrivalen und mit etwas weniger Tamtam aus der Taufe gehoben worden, besitzt aber ebenfalls eine gewisse Strahlkraft.

Für Seppenrade ändert sich nicht viel

Die Spielklassenreform habe auch die Fortuna unvorbereitet getroffen. Aber: „Für uns ändert sich ja nicht ganz so viel.“ Seppenrade verbleibt in der Bezirksliga 5, neu dabei sind, neben Schalke, nur der SSV Rhade 2, der FC Bochum sowie der SV Waldesrand Linden und der TuS Harpen (beide vorher in Staffel 4).

Der FC Donop-Voßheide hat seine zweite Mannschaft zurückgezogen. Für den Verein womöglich eine schlechte Nachricht, für Haschmann eine gute: „Das wären hin und zurück 270 Kilometer gewesen.“ Dafür entfallen die beiden Nachbarschaftsduelle mit dem PSV Bork (neu in der Bezirksliga 4).