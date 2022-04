Brügger für Deutschland – Aschebergerin im Bundeskader

Sina Brügger (RV Ascheberg) ist 14 Jahre jung, hat aber schon einige Erfolge in der Vielseitigkeit errungen. Registriert haben das auch die Bundestrainer – und die Schülerin jetzt in einen erlesenen Kreis berufen.

Die Dressur ist unter den Buschreitern so was wie das Schwimmen im Triathlon: eine Art Hassdisziplin. Irgendwie durchkommen, ehe es ins Gelände geht. Oder, bei den Ausdauerdreikämpfern, aufs Rad – hier wie dort das Paradeteilstück. Auch Sina Brügger, 14 Jahre, und ihre gleichaltrige Ponystute lieben die Hatz über Stock, Stein sowie feststehende Hindernisse. Was die Aschebergerin aber von so manchem Konkurrenten unterscheidet: Sie macht im Viereck ebenfalls eine gute Figur (auf Großpferd Freixenet triumphierte sie kürzlich beim Altkreisturnier in Seppenrade). Weshalb es dann vielleicht doch keine so große Überraschung ist, dass die junge Dame just in den Bundeskader (NK 1) in der Vielseitigkeit berufen wurde.

Schock bei der DM

Wenngleich Brügger, bescheiden, wie sie ist, betont, „dass ich mit der Nominierung nicht unbedingt gerechnet habe“. Stark geritten ist sie schließlich schon bei einigen Nachwuchschampionaten. Bei der DM im Vorjahr im niedersächsischen Ströhen etwa lagen Next Generation und sie nach Dressur und Gelände auf Gold-Kurs. Dann der Schock: Am Wassergraben hatte sich ihr Pferd vertreten. Vorsichtshalber gab das Duo vor dem Springen auf. „Wir waren schon etwas in Sorge“, erinnert sich die Reiterin. Letztlich war es „nur“ eine Zerrung, heute überquere Next Generation die Hindernisse „besser als je zuvor“.

Sie selbst lasse aber bisweilen Vorsicht walten, versuche das Risiko vor kniffligen Sprüngen zu minimieren. Schließlich hat das Paar 2022 ein bisschen was vor. Zwar sei die EM Anfang August im polnischen Strzegom „ganz weit weg, ein Platz im Kader garantiert ja nicht die Teilnahme“. Außerdem zähle sie zu den Jüngeren in diesem erlesenen Kreis. Lieber konzentriert Brügger sich auf den ersten internationalen Vergleich, das FEI-Turnier kommende Woche in Radolfzell am Bodensee.

Training zeitintensiv

Vielseitigkeit, das bedeutet auch: viel Training. Die Dressur sei kein Problem, Mutter Cornelia, selbst eine erfolgreiche Amazone, leitet sie daheim an. Der Hof Ligges in Herbern, wo sie die Einheiten im Springen absolviert, ist ebenfalls nur einen Galoppritt entfernt. Um ein passendes Gelände zu finden, muss Vater Elmar sie aber schon bis Warendorf oder Wesel chauffieren.

Wie sie Next Generation charakterisiere? „Sie ist wie ich sehr ehrgeizig, versucht alle Lektionen bestmöglich zu meisten, hat aber manchmal ihren eigenen Kopf.“ „Zwischen Genie und Wahnsinn“, schlägt Elmar Brügger, halb im Scherz, vor.

Turniere, Lehrgänge, Schule (Brügger besucht die achte Klasse der Gesamtschule Nordkirchen): Zeit für andere Hobbys bleibe da kaum. Trotzdem habe sie „nicht das Gefühl, was zu verpassen. Ich reite für mein Leben gern.“ Freunde finde sie, bei aller Rivalität, auch im Sport. Austauschen kann sie sich überdies mit Schwester Lea. Die ist erst elf, will ebenfalls in die Vielseitigkeit und stand zuletzt beim Kreisturnier in Vinnum – im Einzel wie mit der Equipe des RV St. Hubertus – ganz oben auf dem Podest.