Budenzauberchen – weniger Davertpokal als sonst

Nicht nur die Ausrichter des Davertpokals haben mit einem schwindenden Interesse am Budenzauber zu kämpfen. Das Turnier der TSG Dülmen etwa wurde ganz abgesagt – außer den Gastgebern und dem VfL Senden habe sich kein weiterer Teilnehmer gefunden, heißt es.,Auch der Forum-Optik-Champions-Cup, eines der bestbesetzten Nachwuchsturniere in der Region, fällt in diesem Winter komplett aus. Wie sich das Infektionsgeschehen entwickle, sei bis heute unklar, so Christian Arends, Jugendleiter des Ausrichters VfL Senden. Und kurzfristig lasse sich ein so hochwertiges Starterfeld wie in den vergangenen Jahren schlicht nicht zusammenstellen., Stattfinden wird dagegen der Mitsubishi-Cup, allerdings nur zur Hälfte. Während am 21. Januar (Samstag) die Ü 32-Teams in der Neuen Halle zeigen dürfen, wie technisch versiert sie noch sind, schauen die Ü 50-Kicker in die Röhre. „Wir hätten selbst keine Mannschaft auf die Beine stellen können“, erklärt VfL-Alt-Herren-Chef Hermann Malkemper. ,Möglich, dass sie auch mit dem „Getränke-Krey-Cup“, traditionell am ersten Januarwochenende, an einem Tag durch sind. Der Alt-Herren-Wettbewerb gehe wie geplant am 7. Januar (Samstag) über die Bühne, teilt Werner Terstappen auf WN-Nachfrage mit. Das Altliga-Turnier tags darauf stehe indes „auf der Kippe“, so der Verantwortliche des Ausrichters Union Lüdinghausen. Zu wenige Ü 50-Combos hätten bislang ihr Kommen bestätigt. (flo)