BW Ottmarsbocholt gewinnt das Derby

Den besseren Start im Derby zwischen Ottmarsbocholt und Ascheberg hatte BWO, als ein Kopfball der Hausherren nach schnell ausgeführtem Freistoß zentral vor dem Tor knapp drüber ging. Dann kamen auch die Gäste zur ersten richtigen Torgelegenheit, Mirco Frenking traf mit seinem schwachen Fuß aus spitzem Winkel jedoch nur das Außennetz. Die nächste Großchance, diesmal wieder von Blau-Weiß, saß dann. Ein eigener Abstoß kurz vor Pausenpfiff flog TuS-Keeper Tobias Kofoth direkt wieder um die Ohren. Plötzlich stand Ottmarsbocholt-Stürmer Daniel Beutel frei vorm TuS-Tor und überwand den Torwart per Volley.

Beutel hätte in Halbzeit zwei nachlegen können, doch zwei weitere Gelegenheiten ließ er aus, bei letzterer knallte er eine Hereingabe von links ans Gebälk. Ottmarsbocholt verteidigte gut, dann kam jedoch Tim Witthoff nach Zuspiel von Dustin Hölscher zentral an der 16er-Kante zum Abschluss, der Abschluss konnte jedoch von Keeper Daniel Ridder pariert werden. Hatte BWO noch zu Beginn der zweiten Hälfte dicke Chancen vergeben, so drängte Ascheberg jetzt auf den Ausgleich. Witthoff leitete eine Doppelchance ein: er chippte den Ball in den Lauf von Frenking, der jedoch an BWO-Keeper Ridder scheiterte. Die folgende Flanke von links setzte Hölscher knapp am Tor vorbei.

Der TuS warf nun alles nach vorne, scheiterte jedoch am Abwehr-Bollwerk von Blau-Weiß. BWO konterte und sorgte für die Entscheidung in der Nachspielzeit, als Usama Khazneh zuerst noch am Block von Florian Zahlten scheiterte, den Nachschuss versenkte er jedoch wuchtig ins lange Eck.

Heim-Coach Patrick Döhla zeigte sich erleichtert nach dem Schlusspfiff. „Gut war, dass wir das erste Tor gemacht haben. Ich hätte das zweite Tor gerne eher gesehen aber die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit.“ TuS-Trainer Oliver Glanemann zeigte sich trotz 0:2-Niederlage ebenfalls einverstanden mit der Leistung seiner Jungs: „Ich denke, wir waren insgesamt gleichwertig, aber BWO macht die Dinger weg und wir nicht.“

TuS: Kofoth – Lohmann, Zahlten, S. Hüging, Rüschenschmidt (65. Roberg) – J. Hüging, Heubrock – Frenking, Hölscher, Witthoff, Heinrich (65. Brumann). BWO: Ridder – Mallmann (65. Reickert), Schnetgöke, Schmauck, Sybel – Goerdt, Lindfeld (87. Schulze-Vorwick) – Rosenberger (69. Khazneh), Vernauer (59. Wiegert), Kock – Beutel. Tore: 1:0 Beutel (44.) 2:0 Khazneh (90+1).