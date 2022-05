„Champions“ – wer sonst?

Sie haben es noch drauf. Die Veteranen der „Fuchs-Cup-Champions“ gewannen den ersten Horst-Brameier-Cup im Davensberger Waldstadion zu Ehren des 2019 verstorbenen Ex-Sponsors der Davaria. Brameier hatte es möglich gemacht, dass die Blau-Weißen in den 1990er-Jahren bis in die Westfalenliga aufsteigen konnten, in der sich die „Burgturm-Brasilianer“ dann 14 Jahre hielten.

Die von Ralf Dreier, dem langjährigen Coach des SV Herbern, trainierten „Fuchs-Cup-Champions“ besiegten alle drei Konkurrenten – die Ehemaligen des SC Münster 08 (3:1), die „Davertauswahl“ mit Veteranen der Davensberger Elf und des SV Rinkerode (6:0) sowie GW Amelsbüren (2:0).

Zum besten Turnierspieler wurde 08-Spieler Aljoscha Kottenstede gewählt, der auch in der Torjägerliste die Nase vorn hatte – wenn auch nicht alleine. Er musste sich die Krone mit Dennis Hoeveler teilen, der genau wie Kottenstede sechs Mal getroffen hatte.

Ralf Büskämper, der als ehemaliger Davare natürlich zur „Davert-Auswahl“ zählte, in seiner langen Karriere aber auch schon für Union Lüdinghausen, den FC Nordkirchen und natürlich BW Ottmarsbocholt gekickt hat, hätte sich im ebenfalls fast in die Annalen des Turniers eingetragen. Zwei Mal hatte der fast 50-Jährige den quasi historischen allerersten Treffer des Brameier-Cups auf dem Fuß – beide Male hatte er Pech im Eröffnungsspiel gegen GW Amelsbüren. Nicht so Alejandro Gomez, der eine Minute vor Ende der halbstündigen Spielzeit „Auswahl“-Keeper Philipp Sandhowe überwand und sich damit als erster Cup-Knipser verewigte.

Dennoch war Sandhowe zufrieden mit der Leistung seiner Vorderleute, vor allem mit der von Tino Grote. Das fanden wohl auch andere. „Respekt – du hast alles abgeräumt“, hätten seine Gegenspieler ihm gesagt, so „Molo“ selbst.

Im zweiten Spiel gegen den späteren Turniersieger kassierte die „Davertauswahl“ dann sechs Stück. Kein biblisches Wunder, schließlich waren die Gastgeber das Team mit dem höchsten Altersdurchschnitt. Der einzige noch aktive Spieler – Herberns Landesliga-Keeper Sandhowe – zeigte sein ganzes Können, konnte gegen die „Champions“ aber nicht viel ausrichten. „Können wir abpfeifen?“, rief er gefrustet nach dem 0:4.

Dennoch gab es am Ende nur frohe Gesichter, stand ganz oben doch das Wiedersehen der Veteranen. „Das war eine super Sache“, so Hubert Fuchs, der die Organisation des Horst-Brameier-Cups in monatelanger Vorbereitung gestemmt hatte.