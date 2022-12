Dämmerung stoppt den Davaren-Sturm

Vorzeitig abgebrochen wurde am Sonntagnachmittag die B-Liga-Partie zwischen Davaria Davensberg und dem SV Südkirchen. Um 16.05 Uhr pfiff der Schiedsrichter ab, weil er, so gab Staffelleiter Norbert Krevert den Spielbericht des Neutralen gegenüber den WN wieder, wegen der einbrechenden Dunkelheit nicht mehr habe gewährleisten können, alles zu erkennen. Die Partie hatte auf dem Hauptplatz der Davaren im Waldstadion stattgefunden, im Unterschied zum Nebenplatz verfügt er nicht über Flutlicht.

Das Spiel werde nun im neuen Jahr nachgeholt, so Staffelleiter Krevert. Ärgerlich für die Davaria, denn sie lag zu diesem Zeitpunkt Mitte der zweiten Halbzeit mit 1:0 vorne. Die Partie, die um 14.30 Uhr hätte angepfiffen werden sollen, sei mit rund zehn Minuten Verzögerung gestartet, so Rojhat Atalan auf Nachfrage der WN. Der Verein habe auch ausdrücklich angeboten, auf dem Nebenplatz unter Flutlicht zu spielen, so der Spielertrainer der Davaren.

„Für uns war der Spielabbruch sehr unglücklich, weil wir die Begegnung voll im Griff hatten“, so Atalan. Dennis Kreuzberg hatte die Gastgeber in der 44. Minute nach einem Foul an Marcio Duarte-Melao vom Elferpunkt getroffen. Zehn Minuten zuvor war schon Mohammed Kassassir im Strafraum der Südkirchener gelegt worden, doch der Pfiff war ausgeblieben. Pech hatte Duarte-Melao, als er in der zweiten Halbzeit den Pfosten traf (55.).