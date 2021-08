Dann halt eine Klasse tiefer

Lange genug hatten die Fußballerinnen des TuS Ascheberg auf diesen Moment hingearbeitet, ehe ihnen 2020, endlich, der Aufstieg ins Kreisoberhaus glückte. Doch nur zwölf Monate später geht es für das Team von Manfred Trahe wieder runter in die B-Liga. Freiwillig. „Üppig war der Kader auch in den vergangenen Jahren nicht. Jetzt haben uns vier Leistungsträgerinnen verlassen. Das ist dann nicht mehr zu kompensieren“, weiß der Coach.

Laura Kühnhenrich hat sich, wie berichtet, dem benachbarten Bezirksligisten SV Herbern angeschlossen. Torsteherin Daniela Hokamp ist schwanger, Annemarie Adamczyk beginnt eine Ausbildung in Ostwestfalen und Theresa Kemper hat die Fußballtreter nach Corona gleich ganz an den Nagel gehängt. Zudem können Kapitänin Sabrina Egbers (Job) und Julia Rummler (Studium) derzeit nur eingeschränkt oder gar nicht trainieren.

Zwar rücken mit Sara Zukowsky und Rita Kühnhenrich zwei B-Jugendliche nach, aber das reiche in Summe nicht, um weiter eine komplette Elf zu melden, so Trahe. Deshalb geht der TuS 2021/22 als Neuner-Team an den Start – was in der Kreisliga A laut Regelwerk nicht möglich ist.

Klassenzugehörigkeit nicht entscheidend

Wichtiger als die Klassenzugehörigkeit ist für Trahe – und seine Schützlinge –, dass es überhaupt weitergeht: „Wir haben viele Gespräche geführt. Und der einhellige Tenor war: dann eben eine Liga tiefer.“ Zwar sind langjährige Stützen wie Pia Oesteroth oder Jana Trahe eigentlich zu gut für die B-Liga. „Aber alle wollten, was ja für den Zusammenhalt der Truppe spricht, unbedingt zusammenbleiben.“

Stellt sich die Frage, wieso der SVH, der mit dem TuS auf Nachwuchsebene bereits kooperiert, nicht ein paar seiner gut 30 Spielerinnen an den Lokalrivalen hätte abtreten können. Tatsächlich hätten die Vereine darüber diskutiert, bestätigt Herberns Toni Brockmeier: „Aber dass unser Kader wieder so groß wird wie vor der Pandemie, hat sich erst relativ spät herauskristallisiert, da war die Meldefrist verstrichen.“

Trahe hat dafür Verständnis: „Wir können ja eh niemanden zwingen, für Ascheberg zu spielen, noch dazu zwei Ligen tiefer als in Herbern.“ Beide betonen indes, dass die Situation schon im Winter eine andere sein könne. „Vielleicht gibt es dann ja SVH-Spielerinnen, die in der Meisterschaft nicht so häufig zum Zuge kommen und sich, um Spielpraxis zu sammeln, lieber uns anschließen“, hofft Trahe. In diesem Fall könnte Ascheberg bereits zur Rückrunde wieder in voller Teamstärke auflaufen – und, wer weiß, einen weiteren Anlauf Richtung A-Liga nehmen.