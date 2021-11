Das letzte Aufgebot – SG Selm vs. TuS Ascheberg

An sich sind die Fußballer des TuS Ascheberg bislang personaltechnisch ganz gut durch die Saison gekommen. Doch seit dem 0:4 gegen Hiltrups Zweite ist der Krankenstand sprunghaft gestiegen. Vier Mann, die am Vorsonntag in der Startelf standen – Dennis Heinrich (Muskelfaserriss), Dustin Hölscher (muskuläre Probleme), Kapitän Johannes Sandhowe (Schambeinentzündung) und Lukas Lohmann (Bänderdehnung) – drohen wochenlang auszufallen. Gleiches gilt für Christopher Frede (Oberschenkelprobleme) und Yannick Westhoff (Muskelfaserriss). „Mit ,Weste‘ (Westhoff – d. Red.) und ,Curry‘ (Heinrich – d. Red.) rechne ich in diesem Jahr gar nicht mehr“, so TuS-Coach Marcel Bonnekoh.

Und jetzt? Geht es ausgerechnet zur SG Selm, einem der drei Top-Aufstiegsanwärter (neben Wacker Mecklenbeck und der Warendorfer SU). Die Spielgemeinschaft, die den TuS am Sonntag (7. November), 15 Uhr, zum Nachbarschaftsduell bittet, besteht im Wesentlichen aus ehemaligen Lüdinghauser und Olfener Bezirksligakickern. Andererseits: Gerade weil alle Vorzeichen gegen die Ascheberger sprächen, könne das eine Jetzt-erst-recht-Stimmung erzeugen, glaubt Bonnekoh. Zumal er wisse, „dass meine Jungs es draufhaben“.