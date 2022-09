Davaren verlieren hoch in Nordkirchen

Nicht gut auf den Schiedsrichter zu sprechen war Rojhat Atalan nach der 1:5 (0:1)-Niederlage von B-Ligist Davaria Davensberg beim FC Nordkirchen 2. „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren“, so der Spielertrainer der Gäste. Was nicht zuletzt am Neutralen gelegen habe.

In der ersten halben Stunde habe sein Team die größeren Spielanteile gehabt, die Gastgeber seien kaum in die Nähe des Davaren-Tores gekommen. Dann die 33. Minute: Anas Lotfi sei hinter dem Rücken des Schiedsrichters von seinem Gegenspieler beleidigt worden, habe, nun vor den Augen des Referees, zurückgegeben – und habe dafür Rot gesehen, sagte Atalan. Neun Minuten später habe Seyhmus Akbas nach Vorlage von Masen Mahmoud ein klar reguläres Tor erzielt, der Referee jedoch auf Abseits entschieden. Im direkten Gegenzug trafen die Nordkirchener, nun tatsächlich aus abseitsverdächtiger Position – dieser Treffer galt (43.).

Die geknickten Davaren versuchten nach der Pause dennoch, auch in Unterzahl noch etwas zu holen. Doch nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff erzielten die Gastgeber das 2:0. Kelvin Shabani sorgte mit einem Freistoßtor dafür, dass die Blau-Weißen dennoch im Spiel blieben (54.).

Aber nur zwei Minuten später kassierten die Davensberger das 1:3 und in der 60. Minute, nach einem Foul von Exoce Ndosa, per Strafstoß das 1:4. Die Partie war nun endgültig entschieden, das fünfte Tor der FCN-Reserve (81.) nur noch etwas für Statistiker.