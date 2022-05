Davaria Davensberg: Ein würdevoller Abgang

„Es war ein gutes Spiel von uns. Ich muss den Jungs ein Kompliment machen: Sie haben sich nicht hängenlassen, obwohl der Abstieg ja schon feststand.“ Ein wenig enttäuscht war David Kapuschzik nach der 1:2 (1:2)-Heimniederlage von Davaria Davensberg gegen den SV Rinkerode schon – aber nicht über seine Mannschaft, sondern wegen des Ergebnisses: „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt.“

Nach einem Foul von Dennis Kreuzberg hatte der Ex-Herberner Jan Hoenhorst die Gäste per Elfmeter in Führung geschossen. Eine knappe Viertelstunde später der Ausgleich: Außenstürmer Jerome Willocks zog nach innen und bediente Issam Benasaid – 1:1. Dann die Nachspielzeit: Ein Abschlag von Davaren-Keeper Christopher Piotrowski landete unglücklich bei SVR-Spieler Ajas Taher. Das war Pech, und die Davaren mussten mit einem Rückstand in die Kabine.

Auch nach der Pause schenkten sich die Gegner weiterhin nichts. Benedikt Godek kam nach einer Kreuzberg-Flanke frei zum Kopfball, scheiterte aber an SVR-Schlussmann Marius Schwitte (55.). Auf der Gegenseite verhinderte Piotrowski das 1:3 (72.), im direkten Gegenzug war Schwitte Endstation für Willocks. Kurz darauf musste dieser verletzt raus, und wurde durch Andreas Stilling ersetzt, sonst Stammkeeper bei den Blau-Weißen. Die größte Chance der Rinkeroder in Hälfte zwei hatte Luis Bertels, dessen Schuss knapp am Tor vorbeiging (78.).

Davaria: Piotrowski – Bruck, Shabani, Kleine, Kreuzberg – Kassassir (46. Emmanus), Bolle, Benasaid, J. Raed, Willocks (76. Stilling) – Godek. Tore: 0:1 Hoenhorst (14./FE), 1:1 Benaisaid (28.), 1:2 Taher (45.+5).